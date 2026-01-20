Raúl Moro cerca de volver a LaLiga

El mercado invernal es la última oportunidad de los equipos para reforzarse en la temporada y a escasos días de la finalización del mercado, el 31 de enero, los equipos empiezan a moverse seriamente para traer a nuevos jugadores.

Este es el caso de Raúl Moro, el jugador catalán que no ha acabado de cuajar en la liga holandesa, y el Ajax está buscando destinos.

Aunque apunta a que no será una operación fácil por el precio elevado que pagaron hace escasos meses por él, 11 millones de euros.

Raúl Moro está temporada con el Ajax / STRINGER

Recordar que además de Osasuna ,Villarreal, Mallorca, Espanyol y Real Sociedad también se han interesado por el extremo.

Pero es Osasuna el que está más cerca según informaciones Mateo Moretto.

Las claves de la operación

La determinación del jugador, sumada a la flexibilidad que Osasuna mantiene en su límite salarial desde verano, ha sido clave en la operación, según confirma noticias de Navarra. El club navarro será el único que ha apostado por la compra directa del jugador, descartando la fórmula de la cesión con opción de compra que manejaban otros equipos. Además, la oportunidad de disponer de minutos y un rol definido en LaLiga ha sido uno de los factores determinantes en su decisión.

¿Que ficha Osasuna?

El estilo de juego de Raúl Moro se caracteriza por ser un extremo vertical, rápido y habilidoso, que disfruta encarando en el uno contra uno y buscando la línea de fondo. Aunque suele actuar por la banda derecha, a menudo juega por la izquierda como extremo invertido para aprovechar su pierna derecha. Destaca también por su aceleración, su capacidad para regatear y su facilidad para incorporarse al área rival.

Sus cifras

El delantero ha disputado 21 partidos esta temporada entre todas las competiciones, logrando tan solo un gol y una asistencia. Sin embargo en España sus cifras son bastante mejores igual que las sensaciones que dejó en Pucela firmando cinco goles y seis asistencias en los 34 encuentros que jugó.