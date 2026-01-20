Valdano cuestiona a Arbeloa por sus declaraciones sobre Florentino: “Revelar movimientos políticos mancha la imagen del Real Madrid”

La rueda de prensa de Álvaro Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Levante (2-0) sigue generando un intenso debate en el entorno madridista. Lejos de centrarse únicamente en lo deportivo, el nuevo técnico blanco quiso pronunciarse sobre los pitos dirigidos a Florentino Pérez desde la grada del Santiago Bernabéu, unas palabras que no han pasado desapercibidas y que ya han encontrado una respuesta contundente en una voz autorizada del club: Jorge Valdano.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa. / Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA

El argentino, campeón del mundo con Argentina en 1986 y exentrenador, exdirector deportivo y exdirector general del Real Madrid en diferentes etapas, analizó la situación en el programa ‘El Tercer Tiempo’ de Movistar+, dejando una reflexión crítica sobre la conveniencia (o no) de airear conflictos internos en público.

Las palabras de Arbeloa que encendieron la polémica

Tras el encuentro ante el Levante, Arbeloa fue tajante al referirse a los silbidos dirigidos al presidente del club. “Sé de dónde vienen. Los pitos no son de gente que no quiere a Florentino, son de gente que no quiere al Real Madrid. A mí no me van a engañar”, afirmó el técnico, defendiendo sin matices la figura del máximo mandatario blanco.

Además, Arbeloa fue más allá al situar a Florentino Pérez como un pilar histórico del club: “Es la persona más importante del Real Madrid junto a Santiago Bernabéu”, sentenció, en unas declaraciones que han dividido a la afición y al entorno mediático.

Valdano responde: “Manchar la imagen del club no es una buena idea”

Jorge Valdano, con la experiencia de haber ocupado cargos clave en el organigrama madridista, reaccionó con cautela pero con claridad. “Ha dicho que él sabe lo que hay detrás; desde luego tiene mejor información que yo, que soy absolutamente ajeno a todos los movimientos, llamémosle, políticos que hay alrededor del club”, comenzó explicando el argentino.

Florentino Pérez anuncia la salida de Jorge Valdano / SD

No obstante, Valdano puso el foco en el impacto institucional de ese tipo de mensajes: “No sé si revelarlos es una buena idea, porque lo único que hace es manchar la imagen del club. El club somos todos”, concluyó, dejando claro que, por encima de personas concretas, está la entidad y su prestigio.

El debate sobre los pitos a Florentino Pérez

Los pitos al presidente del Real Madrid no son un fenómeno nuevo, pero sí especialmente significativos en un contexto deportivo y social tan polarizado. Parte de la afición expresó su descontento desde la grada, mientras que otra defiende de forma férrea la gestión de Florentino, especialmente en lo económico y estructural.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid. / Associated Press/LaPresse / LAP

Las palabras de Arbeloa han sido interpretadas por algunos sectores como una defensa institucional, pero por otros como una acusación directa a sectores críticos del madridismo, elevando la tensión en un momento en el que el club busca estabilidad.

La imagen del Real Madrid, en el centro del discurso

El mensaje de Valdano apunta a una cuestión clave: la imagen pública del Real Madrid. Para el argentino, sacar a la luz supuestos “movimientos políticos” internos no beneficia a la entidad, sino que puede erosionar su percepción exterior.

En un club con la dimensión global del Real Madrid, cada declaración tiene un eco mediático enorme. Por eso, voces como la de Valdano reclaman prudencia, especialmente cuando se trata de asuntos que van más allá del terreno de juego.

Un inicio intenso para la etapa de Arbeloa

Más allá del resultado ante el Levante, el estreno mediático de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo está siendo todo menos tranquilo. Su defensa cerrada de Florentino Pérez y su lectura de los pitos han marcado la agenda informativa y han abierto un debate profundo sobre liderazgo, crítica y libertad de expresión dentro del club. Con la temporada aún por delante, queda por ver si este episodio quedará como una anécdota o como el primer gran foco de tensión en la nueva etapa del Real Madrid.

Los jugadores del Albacete celebran el tercer gol durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid / Manu / EFE

Real Madrid, Florentino Pérez, Álvaro Arbeloa y Jorge Valdano vuelven a cruzarse en un relato que demuestra que, en el club blanco, lo institucional y lo deportivo siempre caminan de la mano… y bajo el escrutinio constante del Bernabéu y del mundo.