¿Fin a la 'era Bordalás' en el Getafe? El alicantino, candidato a un banquillo de Premier League

Hay un terremoto en los banquillos de la Premier League desde principios de 2026. Las destituciones de Rubén Amorim y de Enzo Maresca, despedidos de Manchester United y Chelsea respectivamente, han despertado una serie de incertidumbres en cuanto al futuro de varios entrenadores que, de momento, no se ha resuelto.

En Old Trafford, de momento, está una leyenda como Michael Carrick, aunque en principio asumió las riendas del equipo como interino y está por ver si puede darle la vuelta a la situación del United, que lleva ya varios años rindiendo muy por debajo de las expectativas que genera un club con tanta historia. Por si las cosas no salen bien, varios medios informan que quién está en la recámara es Oliver Glasner, actual técnico del Crystal Palace.

El Crystal Palace quiere sangre española

Al conjunto del sur de Londres también le toca buscarse un plan b por si su actual entrenador termina haciendo las maletas rumbo a Manchester, y en esa lista de opciones aparecen nombres de más de un entrenador español. Y es que, según informa el diario MARCA, tanto José Bordalás, del Getafe, como Íñigo Pérez, del Rayo Vallecano, son técnicos a tener en cuenta para el banquillo del Crystal Palace.

Sería un paso más en la españolización de los banquillos del campeonato inglés, que ya cuenta con nombres como Pep Guardiola, Mikel Arteta, Andoni Iraola o Unai Emery. En cualquier caso, la prensa inglesa sostiene que, de momento, el favorito para asumir las riendas del Palace si sale Glasner es Frank Lampard.

Michael Carrick presentado como nuevo entrenador del Manchester United / Manchester United

Bordalás tiene un límite

José Bordalás vuelve a vivir tiempos turbulentos en el Coliseum. El técnico del Getafe, uno de los grandes artífices de la etapa más competitiva del club en Primera División, atraviesa un momento de evidente malestar por la delicada situación deportiva e institucional que rodea al equipo azulón.

La mala racha de resultados ha encendido todas las alarmas. El Getafe encadena jornadas sin ganar, con una imagen frágil sobre el césped y una preocupante falta de gol que ha ido minando la confianza del vestuario. Más allá de lo futbolístico, Bordalás considera que el equipo está pagando caro los problemas estructurales del club, especialmente en el mercado de fichajes.

José Bordalás, entrenador del Getae que estuvo a punto de ganar la Copa con el Valencia en 2022, ayer en Mestalla / Francisco Calabuig

El entrenador alicantino está visiblemente molesto por las dificultades para reforzar la plantilla. A los problemas económicos se suma la complejidad para inscribir nuevos jugadores, una situación que ha limitado notablemente el margen de maniobra del cuerpo técnico. Bordalás entiende que compite en clara desventaja frente a rivales directos que sí han logrado apuntalar sus equipos, mientras él se ve obligado a improvisar soluciones con una plantilla corta y castigada por las lesiones.