Duro revés para Endrick en el Olympique de Lyon

La carrera de Endrick en Europa ha vivido un frenazo inesperado justo cuando empezaba a generar expectativas con su nuevo club. El joven delantero brasileño, fichado por el Olympique de Lyon durante el mercado invernal procedente del Real Madrid, se verá obligado a permanecer al margen de la próxima jornada de competiciones europeas debido a una normativa vigente de la UEFA, debido a que limita las inscripciones de futbolistas fuera de la fase de grupos. Según este reglamento, los clubes no pueden añadir jugadores que se hayan incorporado tras la conclusión de la fase de grupos para disputar los encuentros de la siguiente jornada, lo que obliga a Endrick a esperar hasta los octavos de final en marzo para poder debutar con su nuevo equipo en la competición continental.

La salida de Endrick del Real Madrid estuvo motivada principalmente por la búsqueda de minutos de juego. Desde su llegada al Bernabéu en 2024 procedente de Palmeiras, el delantero apenas contó con oportunidades en el primer equipo bajo la dirección de Xabi Alonso, quedando relegado a la suplencia y con pocas oportunidades de consolidarse en la élite española. Consciente de la necesidad de seguir creciendo, el club blanco acordó su cesión al Olympique de Lyon hasta final de temporada, buscando que el brasileño tuviera más protagonismo, continuidad y experiencia competitiva, factores esenciales para su desarrollo y sus opciones de cara al Mundial de 2026 con la selección brasileña.

Endrick of Real Madrid CF in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, Round of 16 football match played between CF Talavera and Real Madrid at El Padro Stadium on December 17, 2025, in Talavera de la Reina, Toledo, Spain. AFP7 17/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;CF Talavera v Real Madrid - Copa del Rey; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Aunque su llegada a Francia generó ilusión, Endrick ya tuvo que lidiar con un primer obstáculo: la normativa europea que le impide jugar en la próxima cita continental. Sin embargo, el delantero mostró profesionalidad y compromiso desde su llegada, participando activamente, adaptándose al idioma, al estilo táctico del Lyon, contribuyendo con goles y asistencias en la Copa de Francia, lo que ha reforzado la confianza del cuerpo técnico.

El Lyon, por su parte, confía en que cuando Endrick pueda disputar la Champions o Europa League a partir de marzo, se convierta en una pieza clave para el ataque, aprovechando su velocidad, capacidad de definición y creatividad. La situación también ha generado debates en la prensa internacional, que cuestiona si la UEFA debería flexibilizar estas restricciones para talentos jóvenes y recién incorporados, especialmente cuando su adaptación y ritmo competitivo no se ven reflejados en los partidos de primer nivel.

Mientras tanto, Endrick, pendiente de cuándo podrá tener su próxima participación europea, sigue consolidando su presencia en la Ligue 1. Su cesión al Lyon no solo busca minutos, sino también madurez para poder regresar al Real Madrid como un jugador consolidado y competitivo. La expectativa está puesta en su capacidad de superar este obstáculo burocrático y demostrar, dentro y fuera del campo, que su talento justifica la inversión y la confianza depositada en él.