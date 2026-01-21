De entrenador de la Bundesliga a trabajar en un Mcdonals

Alexander Nouri, exentrenador de la Bundesliga, ha protagonizado uno de los giros profesionales más llamativos. A sus 46 años, ha dejado atrás los banquillos para asumir la gerencia de dos restaurantes McDonald’s en Renania del Norte‑Westfalia, Alemania, marcando un antes y un después en su carrera deportiva y profesional. Nouri, que alcanzó notoriedad en la élite alemana tras liderar al Werder Bremen en 2016/17 y encadenar una racha de once partidos invicto, pasó luego por el FC Ingolstadt, fue asistente y entrenador interino en Hertha BSC y vivió una última etapa breve en Grecia con el AO Kavala, antes de desaparecer del fútbol profesional en 2022 sin previo aviso.

Su salto a la gestión empresarial no es casual: tras completar la formación necesaria con la cadena, Nouri optó por convertirse en franquiciado, incluso participando activamente en tareas operativas como cocinar y organizar turnos, con la convicción de aprender desde cero y aplicar al sector de la restauración las habilidades de liderazgo y gestión de equipos que perfeccionó en el deporte. El exentrenador destaca que, pese a la diferencia de contextos, “ambos mundos se basan en unir a las personas”, ya sea motivando a jugadores o coordinando empleados, subrayando la adaptabilidad y resiliencia necesarias para reinventarse profesionalmente fuera del fútbol.

Su trayectoria como jugador y entrenador

Alexander Nouri (Bremen, 1979) hizo una carrera discreta como futbolista y mucho más visible desde los banquillos, siempre vinculado al fútbol alemán. Como jugador, fue un centrocampista de recorrido corto en la élite. Desarrolló prácticamente toda su carrera en el fútbol alemán de categorías inferiores, pasando por clubes como Werder Bremen II, VfB Oldenburg y TuS Koblenz, entre otros. Nunca llegó a consolidarse en la Bundesliga y colgó las botas joven, sin grandes focos ni títulos, pero con una comprensión del juego que marcaría su futuro como entrenador.

Tras retirarse, inició su camino en los banquillos en la estructura del Werder Bremen, donde se formó como técnico en categorías inferiores y como asistente. Su gran oportunidad llegó en 2016, cuando asumió el primer equipo del Werder como entrenador interino en un momento crítico. A pesar de ello, logró estabilizar al equipo y asegurar la permanencia, lo que le valió la continuidad como técnico principal. Su etapa se caracterizó por un fútbol práctico y por la gestión de una plantilla limitada, aunque terminó siendo destituido en la temporada siguiente tras una mala racha de resultados.

A partir de ahí, la carrera de Nouri entró en una fase itinerante. Dirigió al FC Ingolstadt y posteriormente al Hertha BSC, siempre en contextos complicados y con proyectos a corto plazo, donde le costó consolidar una idea reconocible antes de que los resultados precipitaran su salida. En paralelo, fue ganando peso como asistente técnico, un rol en el que encontró mayor continuidad y prestigio. En 2022 dirigió brevemente al AO Kavala en Grecia. Su perfil se centra en formación, análisis táctico y gestión de plantillas modestas.