El héroe de la Champions en Lisboa deja en ridículo a Javier Tebas

El playoff de ascenso a Primera División de 2025 dejó una herida abierta en el UD Almería y reactivó un debate estructural del fútbol español, personificado en el choque entre Javier Tebas y el entorno rojiblanco por la ausencia de Luis Suárez. El delantero colombiano, máximo goleador del equipo y referencia absoluta durante toda la temporada, no pudo disputar la eliminatoria decisiva al ser convocado por su selección en plena ventana FIFA, un contratiempo que el club consideró determinante en su eliminación.

Desde Almería se insistió en que afrontar el playoff sin su mejor futbolista suponía una clara desventaja competitiva en el momento más importante del curso, con el ascenso a Primera División en juego. La respuesta de Tebas fue tan rápida como inflexible: el presidente de LaLiga defendió el calendario, recordó que las fechas están fijadas desde hace años y rechazó de plano cualquier insinuación de adulteración. Para el dirigente, los clubes conocen las reglas y deben asumir las consecuencias de tener internacionales en sus plantillas.

"Llevamos 11-12 años jugando el playoff sin internacionales y en fechas FIFA por dar valor a la categoría. Acabo de dar las audiencias del Racing-Mirandés. Ya lo saben cuándo firman los jugadores. Además, ha sido en Colombia la tercera opción (Luis Suárez), que se queje a esa Selección. Yo tampoco me quejo si en tal partido la cagó cambiando. Entiendo que no haya gustado, pero que mire más sus errores a lo largo de la temporada que esto que se sabe desde hace 11 años. Menos llorar y más ver tus propios errores", dijo Tebas mientras el mundo del fútbol español clamó ante dicho episodio.

Héroe en Lisboa

No obstante, el fútbol, caprichoso como siempre, se ha encargado de añadir un nuevo capítulo al relato. Ayer, Luis Suárez firmó un doblete ante el PSG para remontar el encuentro, una actuación de máximo nivel en uno de los grandes escaparates del continente que sirve como recordatorio incómodo de lo que el Almería perdió en aquella eliminatoria. Mientras Tebas pedía mirar hacia dentro y no buscar excusas en el calendario, el delantero que no pudo jugar el playoff demostraba, a base de goles, que no era una ausencia menor, sino la pérdida de un futbolista decisivo.

El contraste resulta evidente: el Almería se jugó el ascenso sin su líder ofensivo, y el propio Suárez respondió sobre el césped, al máximo nivel, reforzando la sensación de agravio en el club andaluz. No es solo una cuestión de calendario o de normas conocidas, sino de impacto real en la competición. El doblete ante el PSG funciona hoy como un zasca futbolístico al discurso oficial: cuando faltó en el playoff, faltó el jugador capaz de decidir partidos grandes, restándole valor a una liga española en auge y que, cada vez más, está siendo castigada con las decisiones dantescas y sinsentido de Javier Tebas.

Luis Suárez celebra su gol en el 90' ante el PSG. / CHAMPIONS LEAGUE

Más allá del caso concreto, el episodio vuelve a dejar en evidencia una tensión mal resuelta entre el calendario de clubes y las selecciones. Tebas mantiene su defensa del sistema; el Almería, y muchos otros, siguen preguntándose si el fútbol profesional puede permitirse que un ascenso se decida sin los mejores futbolistas disponibles. Y mientras el debate sigue, Luis Suárez sigue marcando goles que recuerdan, con cada celebración, todo lo que no pudo hacer en aquel playoff de 2025.