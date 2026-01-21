Malas noticias para Fran Pérez en el Rayo Vallecano

Fran Pérez fue una de las salidas del pasado verano en el Valencia CF. Después de no terminar de asentarse en el primer equipo, ni con Rubén Baraja ni posteriormente con Carlos Corberán, el canterano hizo las maletas rumbo al Rayo Vallecano, que apostó por él para una temporada en la que debía alternar las competiciones domésticas con la Conference League.

Su primer tramo de temporada en Vallecas no ha sido malo y, aunque no es titular en el conjunto de Íñigo Pérez, participa con asiduidad en todos los partidos, sobre todo los de Conference League, donde sí ha sido más veces de la partida. En los 29 partidos que ya ha disputado este curso entre Liga, Copa y Conference, el valenciano registra seis goles y una asistencia, números que superan cualquiera de sus temporadas en el Valencia.

Sin embargo, si Fran ya se está encontrando con mucha competencia por disputar minutos en su primera temporada en Vallecas, todo apunta a que en las próximas horas podría crecer incluso más. Y es que, según han informado ya varios medios y periodistas, entre ellos Matteo Moretto, especialista en el mercado de fichajes, el conjunto vallecano tiene atada la llegada de Ilias Akhomach para reforzar esa demarcación del extremo diestro, posición natural de Fran Pérez.

Buen refuerzo para el Rayo

El jugador marroquí, sin demasiados minutos en el Villarreal debido a la gran variedad que tiene Marcelino en plantilla, llegará a Vallecas cedido sin opción de compra, buscando disputar los minutos que necesita tras la grave lesión de rodilla de la que se recuperó hace no demasiado.

Fran Pérez, en busca del crecimiento lejos de Mestalla

La salida de Fran Pérez rumbo al Rayo Vallecano el pasado verano marcó uno de los movimientos más comentados en clave valencianista. El extremo, formado en la cantera de Paterna y con varias apariciones en el primer equipo del Valencia CF, puso fin a su etapa en Mestalla en busca de continuidad y protagonismo en Primera División.

Desde València, la marcha se interpretó como un paso natural en la carrera de un futbolista que había dejado destellos de desborde y compromiso, pero que no terminó de asentarse de forma regular en los planes del cuerpo técnico. En Vallecas, Fran Pérez encontraba un contexto propicio para crecer, con un estilo de juego intenso y vertical que encaja con sus características.

Para el valencianismo, su adiós dejó un sabor agridulce: el de ver partir a un jugador de la casa que siempre mostró orgullo por el escudo, pero también la sensación de que su evolución necesitaba nuevos escenarios para consolidarse en la élite.