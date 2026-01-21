Las nuevas normas en el fútbol europeo: se aplicarán a partir de la 26/27

La polémica 'Ley Wenger', propuesta por Arsène Wenger, director global de desarrollo de la FIFA, se encuentra en un momento crítico y corre el riesgo de no ser implementada en su versión original. La norma pretende redefinir el fuera de juego: un atacante solo estaría en posición adelantada si todo su cuerpo se encuentra por delante del penúltimo defensor, dejando fuera de la regla extremidades como brazos o pies. La iniciativa busca reducir la cantidad de decisiones polémicas por milímetros, fomentar el juego ofensivo y premiar la creatividad de los delanteros. Una visión que Wenger ha defendido desde su etapa como entrenador y que ahora intenta trasladar al reglamento global.

Pese a ello, en la reciente reunión del International Football Association Board (IFAB) en Londres, la propuesta no logró el apoyo suficiente entre los miembros responsables. La organización comenzó a desvelar otras posibles modificaciones en las reglas, pero la 'Ley Wenger' parece quedarse rezagada, poniendo en duda su aplicación en torneos internacionales, incluido el Mundial de 2026. La falta de consenso refleja la complejidad de alterar normas históricas que afectan tanto al juego como a su interpretación por árbitros y asistentes de video.

Debate intenso

La medida ha generado un intenso debate en el mundo del fútbol. Sus defensores sostienen que premiaría la iniciativa ofensiva y permitiría que más goles sean válidos, evitando que jugadas legítimas se anulen por decisiones por milímetros. En contra, los críticos advierten que podría favorecer estrategias defensivas más cerradas, con líneas de fuera de juego más rígidas, y que podría alterar el equilibrio histórico entre ataque y defensa que caracteriza al deporte.

La discusión sobre la 'Ley Wenger' también abre la puerta a otros posibles cambios que el IFAB estudia, relacionados con el arbitraje asistido por video y la interpretación de situaciones límite en el área. Si no se alcanza un consenso, la propuesta podría quedar archivada, manteniendo vigente la regla tradicional de fuera de juego que ha regido el fútbol durante décadas.

Noticias relacionadas

En este escenario tan controvertido, la norma refleja no solo una posible innovación reglamentaria, sino también la influencia de Wenger en el fútbol moderno, intentando trasladar su visión ofensiva a la normativa global. Su futuro dependerá de la capacidad del IFAB de equilibrar innovación y tradición, y de la presión de clubes, ligas y selecciones para que el reglamento evolucione sin comprometer la esencia del juego. La 'Ley Wenger' continúa, por tanto, en una fase de incertidumbre, mientras el fútbol espera conocer si podrá estrenarse en competiciones de alto nivel o quedará relegada a un debate académico.