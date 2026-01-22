Una estrella del Aston Villa se rinde a Unai Emery: "Es un genio"

Aston Villa está disfrutando de una temporada muy sólida en la Premier League 2025-26 bajo la dirección de Unai Emery. El equipo figura entre los primeros puestos de la clasificación —concretamente tercero— tras varias victorias importantes, lo que confirma su crecimiento competitivo tras un inicio complicado. A lo largo de la temporada ha encadenado triunfos notables frente a rivales fuertes y ha demostrado regularidad tanto en la liga como en competiciones europeas.

El papel de Unai Emery ha sido determinante en esta transformación: su experiencia y gestión táctica han impulsado al Villa a convertirse en un conjunto fiable y con aspiraciones europeas. Bajo su mando, el equipo ha mostrado disciplina, cohesión y capacidad para competir con los clubes más potentes del campeonato, consolidando una identidad de juego que combina solidez defensiva y efectividad ofensiva. Y además sus futbolistas están contentos y rindiendo a un nivel altísimo, como es el caso de Morgan Rogers.

Morgan Rogers no se limita a destacar el rendimiento del Aston Villa en la Premier. En las últimas horas, el internacional inglés ha puesto nombre y apellidos a una parte clave de su crecimiento: Unai Emery. Y lo ha hecho desde un lugar muy personal, con un agradecimiento que va más allá de la pizarra y del día a día en los entrenamientos.

En una entrevista para la BBC, Rogers no escondió su admiración por el técnico de Hondarribia, al que calificó directamente como “un genio”. Una frase rotunda, pero que cobra aún más sentido cuando el centrocampista explica el motivo: la manera en la que Emery entiende el fútbol y, sobre todo, cómo consigue que sus jugadores mejoren. Para Rogers, no se trata solo de un entrenador con soluciones tácticas, sino de alguien capaz de intervenir cuando el futbolista atraviesa momentos delicados.

El futbolista inglés reconoce que vivió un periodo complicado al inicio de la temporada y que ahí encontró un punto de apoyo decisivo en su entrenador. “Me ayudó mucho en un periodo difícil”, aseguró, dejando claro que el respaldo fue tan importante como cualquier ajuste dentro del campo. Esa confianza, según relata, se tradujo en mensajes directos y emocionales: fe en sus capacidades, orgullo por su mentalidad y un empuje constante para que no se rindiera.

Rogers describe a Emery como un técnico que sabe “ver al hombre además de al jugador”, una idea que retrata una relación construida desde la cercanía y la exigencia, pero también desde la protección. Mirando atrás, el inglés interpreta esa etapa como un punto de inflexión: se sintió acompañado, comprendido y reforzado, como si el entrenador le hubiese dado calma en el peor tramo y herramientas para despegar en el mejor.

Con el Aston Villa instalado en la zona alta, Rogers se ha consolidado como una de sus piezas más importantes. Y en medio de esa euforia competitiva, su mensaje suena a algo más que elogio: es el reconocimiento de un jugador que siente que ha encontrado el entorno ideal para crecer, con un entrenador que le ha cambiado la perspectiva y le ha hecho sentirse importante de verdad.