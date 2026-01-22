Lesionados y sancionados del Athletic Club: un problemón tras otro para Ernesto Valverde

La victoria del Athletic Club ante la Atalanta en el duelo de Champions League es todo un respiro para los de Ernesto Valverde que no ganaban fuera de la Copa del Rey desde el 6 de diciembre contra el Atlético de Madrid. Respiro en lo que se refiere a resultados, ya que el técnico tendrá que hacer frente a una larga lista de lesionados y sancionados en su Athletic Club.

Con el partido europeo todavía reciente, el equipo de Bilbao ya tiene que prepararse para el duelo de este sábado ante el Sevilla FC. Almeyda se juega el puesto en el cuadro local y una derrota (incluso un empate) podría suponer su despido. Con esto, no bajará los brazos en ningún momento y exprimirá a los suyos al máximo. Para la cita del Sánchez Pizjuán, Valverde sabe que no podrá contar con varios de sus jugadores más habituales.

Nico Williams, delantero del Athletic. / Europa Press

Medio equipo está en riesgo de baja

A la baja ya conocida de Yeray Álvarez por su sanción por dopajese añaden las de Unai Eguiluz y Beñat Prados, ambos lesionados de larga duración por sendas roturas del ligamento cruzado. Lekue y Guruzeta, expulsados en el último encuentro, dejarán dos alternativas de rotación fuera de combate. Aquí no acaba todo, ya que son baja segura Iñaki Williams y Maroan Sannadi por lesión, mientras que serán duda hasta este mismo viernes otras piezas importantes como Laporte, Yuri, Berenguer o Nico Williams. Tanto el lateral como los extremos navarros se han ejercitado este jueves, por lo que se espera que puedan acudir a la cita en tierras andaluzas.