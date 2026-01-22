Detienen a hinchas del Brujas en Kazajistán por disfrazarse de Borat

Ya no se puede hacer nada. Para mucha gente, el humor debe tener fronteras y parece que disfrazarse de un personaje televisivo a riesgo de ganarse una pulmonía es poco riesgo para lo que te puede pasar si la policía da contigo. Pues bien, tres aficionados del Brujas que se desplazaron a Kazajistán para presenciar el partido de Liga de Campeones entre el equipo belga y el Kairat Almaty fueron detenidos por las autoridades locales por disfrazarse de "Borat". Ya saben, ese personaje kazajo satírico encarnado por cómico británico Sacha Baron Cohen que en un momento de la película se viste con un icónico tanga verde.

"El 20 de enero, tres hombres cometieron actos irrespetuosos y perturbadores del orden público durante un partido de fútbol", informó un comunicado de las autoridades locales que reproduce este miércoles el diario DH Les Sports. Se ha abierto un procedimiento administrativo contra ellos por embriaguez y "hooliganismo" y este miércoles han sido castigados a cinco días de prisión, por lo que permanecerán retenidos en Kazajistán hasta el próximo domingo. "Es muy grave. No hicieron nada más que ponerse un disfraz de Borat", relató uno de sus amigos al diario belga Nieuwsblad.

Los aficionados, situados entre los 500 seguidores visitantes que poblaban las frías gradas del Estadio Central de Almaty, fueron detenidos en la noche del martes en la que se disputó el partido, que se saldó con victoria del Brujas por 1-4. Pese a que los termómetros marcaban temperaturas por debajo de cero grados centígrados, los tres hinchas belgas lucieron el emblemático tanga verde con tirantes por encima de los hombros del personaje humorístico creado en 2006 para la película "Borat: Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán". Lo curioso es que no se les puede acusar de generar escándalo público, ya que estaban rodeados de sus compatriotas, además de tener algo más de ropa que el protagonista de la película. Queda claro que esto va de una simple defensa del ego nacional. Vamos, como si un inglés fuera detenido por disfrazarse de Torrente durante un partido.

Personaje de cine

El personaje de Borat, un supuesto periodista kazajo antisemita, racista, machista y homófobo que en sus aventuras audiovisuales habla inglés con un marcado acento del este, nunca ha gustado a las autoridades de Kazajistán.

No obstante, tras un fuerte rechazo inicial, con conatos de censura al producto y protestas oficiales por lo que en Astaná se entendía como una denigración a su país y a su cultura, en los últimos años se ha relajado el descontento local hacia el icono, que también sirve de reclamo turístico. El ministerio belga de Asuntos Exteriores ha comunicado que sigue de cerca la situación y aporta ayuda consular a sus compatriotas.