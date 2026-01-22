Carragher critica a Arbeloa por su etapa en el Liverpool: “Pensó que era un gran jugador”

El paso de Álvaro Arbeloa por el Liverpool sigue dejando historias más de una década después. Jamie Carragher, leyenda del conjunto red, ha recordado en CBS Sports Golazo una anécdota que refleja el carácter competitivo del vestuario y el rol que tenía el lateral español en aquel equipo. Un relato que vuelve a la actualidad justo cuando Arbeloa ha dado el salto definitivo a los banquillos como entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso.

Una charla en CBS que rescata viejas tensiones

Carragher compartió la historia en una conversación con Kate Scott y Micah Richards, en la que repasaban trayectorias de exjugadores del Liverpool como Xabi Alonso y el propio Arbeloa. El exdefensa inglés fue directo al describir la situación: “Arbeloa no era un gran jugador, pero era un buen jugador… y empezó a pensar que era un gran jugador”.

Arbeloa celebra un gol con Xabi Alonso en su etapa en el Liverpool / Liverpool FC

El contexto: defender antes que atacar

La anécdota se sitúa en un partido concreto en el que el Liverpool necesitaba mantener la portería a cero para asegurar el mejor registro defensivo de la temporada. Según Carragher, Arbeloa estaba incorporándose demasiado al ataque, algo que chocaba con el plan del equipo. “Estaba atacando demasiado y yo solo quería que defendiera. Ese era su trabajo”, explicó.

Álvaro Arbeloa en su etapa en el Liverpool / Liverpool FC

Un vestuario obsesionado con la portería a cero

Para aquel Liverpool, la solidez defensiva era una seña de identidad. “Nuestro objetivo era dejar la portería a cero”, insistió Carragher, que recordó que el partido acabó con victoria por 2-0 ante el West Bromwich Albion. Ese resultado permitió a Pepe Reina consolidar su camino hacia el Guante de Oro de la Premier League. Carragher aprovechó para destacar la importancia de aquel logro colectivo. Pepe Reina ganó el Guante de Oro de la Premier League en tres temporadas consecutivas (2005-06, 2006-07 y 2007-08), un hito que no se explica sin la disciplina defensiva del equipo y sin laterales como Arbeloa cumpliendo su función.

Pepe Reina en su etapa como jugador del Liverpool FC / UEFA

De lateral defensivo a entrenador del Real Madrid

Hoy, la figura de Álvaro Arbeloa ha evolucionado por completo. Tras su retirada, inició una carrera en los banquillos que le ha llevado a convertirse en el actual entrenador del Real Madrid, ocupando el puesto de Xabi Alonso tras su cese. Una responsabilidad máxima para alguien que, como recuerda Carragher, tuvo que aprender en Liverpool la importancia de “tener los pies en el suelo”.