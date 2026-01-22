El dardo de la mujer de Dani Rodríguez a Jagoba Arrasate tras fichar por el Leganés

La salida de Dani Rodríguez del RCD Mallorca no ha sido un simple movimiento de mercado. Ha sido el epílogo de un conflicto mal gestionado y cargado de silencios incómodos, decisiones discutibles y una fractura evidente entre el vestuario y el banquillo. En ese escenario, el mensaje público de su mujer, Cristina Palavra, ha actuado como un dardo directo hacia Jagoba Arrasate, el técnico que relegó al capitán hasta empujarlo fuera del club.

“Nadie puede acabar con tu carrera ni con tus sueños”, asegura la mujer del centrocampista. La frase, compartida en redes sociales, es también una acusación implícita a quien tuvo el poder de decidir y eligió apartar a Dani Rodríguez, quien no era un jugador cualquiera en el RCD Mallorca. Era capitán, referente y uno de los símbolos del Mallorca de los últimos años, con dos ascensos a Primera División que le convirtieron en un emblema en las Islas Baleares.

Arrasate optó por el camino más frío. Primero, dejando al futbolista fuera de convocatorias clave; después, tensando la cuerda hasta un punto de no retorno debidos al señalamiento de Dani a Jan Virgili. La sanción, la retirada de la capitanía y la posterior rescisión del contrato obtuvieron la sensación de que el final de Dani Rodríguez en la isla fue más una cuestión de desgaste personal que de rendimiento deportivo. El mensaje de su mujer pone voz a su malestar. Sin estridencias, pero con firmeza, Palavra retrató el coste emocional de una decisión técnica.

Caminos separados

La llegada de Dani Rodríguez al CD Leganés, a sus 37 años, abre una nueva etapa para el jugador. Para Arrasate, el episodio supone una mancha en su gestión. Porque más allá de los esquemas y las rotaciones, el fútbol también se mide en la forma de cerrar ciclos. Y en el Mallorca, el adiós de su capitán fue abrupto, doloroso y acompañado de un mensaje que, sin nombrarle, señaló directamente al banquillo.