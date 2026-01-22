Lewandowski, en la agenda de la MLS: Estados Unidos y Arabia Saudí llaman a la puerta del ‘9’ del Barça

Robert Lewandowski vuelve a situarse en el centro del mercado internacional. Según informan medios alemanes y avanza el periodista Florian Plettenberg, el delantero del FC Barcelona está siendo monitorizado por varias ligas, con especial atención desde Estados Unidos. La MLS, impulsada por el efecto global que ha supuesto la llegada de Leo Messi, ha pasado a ser un destino prioritario para grandes estrellas europeas, y el nombre del atacante polaco figura ahora en varias agendas.

A sus 36 años, Lewandowski encara la recta final de su contrato con el Barça, que concluye el próximo mes de junio. El escenario abre múltiples posibilidades para el verano, desde un cambio de aires a la MLS, pasando por una oferta económicamente potente desde Arabia Saudí, hasta la opción de aceptar un proyecto “desafiante” dentro del fútbol europeo.

Interés firme desde la MLS

Los clubes de la Major League Soccer han intensificado contactos en las últimas semanas. Según las informaciones, existe presión real para cerrar una operación que lleve a Lewandowski a Estados Unidos este verano. La posibilidad de competir en un mercado en plena expansión, con menor exigencia física y una enorme proyección mediática, resulta atractiva para el delantero, que vería con buenos ojos una mudanza al fútbol norteamericano.

La MLS considera al polaco una pieza estratégica para seguir consolidando su crecimiento internacional, siguiendo la estela de fichajes como Messi, Suárez o Busquets. En este contexto, el nombre de Lewandowski encaja tanto a nivel deportivo como comercial.

Arabia Saudí y Europa, alternativas abiertas

Más allá de Estados Unidos, Arabia Saudí también ha puesto sobre la mesa propuestas importantes. La Saudi Pro League sigue apostando por figuras contrastadas del fútbol europeo y ve en Lewandowski un perfil ideal para reforzar su imagen y competitividad.

No se descarta, además, una última aventura en Europa. Desde el entorno del jugador se desliza la opción de un proyecto ambicioso y competitivo, aunque por ahora no han trascendido clubes concretos. Incluso la retirada al término de la temporada aparece como una posibilidad, sin que suponga un problema para el propio futbolista.

Rendimiento actual y cifras de la temporada

Pese a que su nivel ha experimentado un ligero descenso respecto a sus mejores años, el rendimiento actual de Robert Lewandowski sigue siendo óptimo. El delantero continúa siendo una referencia ofensiva para el FC Barcelona y mantiene cifras más que respetables en la presente campaña.

Hasta la fecha, Lewandowski ha disputado 23 partidos oficiales, en los que ha anotado 11 goles y ha repartido una asistencia. Números que confirman su vigencia competitiva y explican por qué sigue despertando el interés de ligas emergentes y proyectos internacionales de primer nivel.

Un verano clave para el futuro de Lewandowski

Con el contrato a punto de expirar y varios mercados llamando a su puerta, el próximo verano se presenta decisivo para el futuro de Robert Lewandowski. MLS, Arabia Saudí o un último reto europeo: las opciones están abiertas para uno de los grandes goleadores de la última década, cuyo nombre vuelve a ser protagonista en el mercado internacional.