Momento de tensión entre Emery y Tielemans durante su cambio en el Fenerbahçe – Aston Villa

Unai Emery protagonizó uno de los momentos más comentados del Fenerbahçe – Aston Villa de Europa League al mostrar su enfado con Youri Tielemans cuando el centrocampista reaccionó a su sustitución. El técnico vasco no dudó en marcar su criterio desde la banda, evidenciando su exigencia y su firme liderazgo en un partido de máxima tensión. La escena quedó en una simple anécdota dentro del encuentro y refleja la intensidad competitiva de Emery, siempre centrado en mantener el orden y el compromiso del equipo en una noche clave para el Aston Villa con la victoria en Turquía por 0-1 con gol de Jadon Sancho.