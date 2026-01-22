El tiempo de baja de Pedri tras su lesión en Champions League

Pedri hizo saltar las alarmas en el FC Barcelona con sus gestos tras caer lesionado en Praga ante el Slavia en Champions League. Su cara lo decía todo y la de Flick, enfadado y sin consuelo, también. El canario es uno de los mejores jugadores del mundo y cuando no está el cuadro azulgrana lo nota. Por eso, la sensación es que la baja de Pedri es una de las que más duelen a nivel juego y vestuario en la Ciudad Condal. Con mucha incertidumbre ha pasado la noche el aficionado culé, que ha visto cómo este lunes el centrocampista pasaba las pertinentes pruebas médicas.

Cabe recordar que los expertos han hablado de los posibles plazos en los que el Barcelona perderá al jugador, que se marchó visiblemente afectado de los isquios, una zona de la que ya se ha resentido en varias ocasiones durante el presente curso. ¿Cuánto tiempo de baja deberá estar Pedri? Eso depende del grado de rotura.

Grado de rotura I

En el grado 1, hablamos de una rotura leve o micro-rotura, con afectación pequeña del músculo. Es la típica lesión que permite caminar sin grandes limitaciones, aunque molesta al acelerar o al golpear.

En este escenario, los expertos sitúan la baja habitual entre 1 y 2 semanas, y en muchos casos el regreso se produce cuando el jugador vuelve a esprintar sin dolor y sin “sensación de tirón”. Clínicas especializadas y centros de referencia en medicina deportiva manejan justamente ese rango (7-14 días), siempre que la evolución sea buena.

Grado de rotura II

El grado 2 ya entra en el terreno de la rotura parcial, normalmente con más dolor, posible hematoma y una limitación clara para correr fuerte. Aquí el futbolista ya no “aguanta”: suele parar.

En este tipo de lesión, los plazos más repetidos en la literatura y en la práctica clínica se sitúan alrededor de 3 a 6 semanas, con un punto medio muy habitual en fútbol de unas 3-4 semanas, aunque el margen se amplía si la rotura está cerca de la unión músculo-tendinosa. En un artículo científico sobre lesiones de isquios en fútbol, el tiempo medio de ausencia en muchos casos se mueve en torno a tres semanas, especialmente en lesiones estructurales moderadas.

Grado de rotura III

El grado 3 es la lesión mayor: rotura completa del músculo o con alta afectación y, en ocasiones, implicación del tendón. Aquí el fútbol entra en modo “paciencia”, porque el riesgo de recaída se dispara si se vuelve antes de tiempo.

Los rangos más habituales apuntan a 8-12 semanas o más, y cuando existe daño tendinoso significativo, la recuperación puede alargarse todavía más. Algunas guías deportivas sitúan el retorno en torno a tres meses en los casos graves.