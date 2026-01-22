Taylor Swift podría ser la ‘puntilla’ de Florentino Pérez para el Real Madrid

El Real Madrid se encuentra a un paso de afrontar un juicio penal por los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu tras su remodelación. Según ha informado este jueves El Confidencial, la magistrada Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, ha dictado auto de procesamiento al apreciar indicios de un posible delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica. La decisión llega tras año y medio de investigación judicial y supone un nuevo revés para el proyecto de explotación del estadio impulsado por el club blanco.

El procedimiento se dirige contra Real Madrid Estadio, la entidad dependiente del club encargada de organizar este tipo de eventos musicales y de ocio en el Bernabéu. El auto, fechado el pasado 15 de enero, considera que existen elementos suficientes para continuar la causa por la vía penal, situando al Real Madrid ante un escenario judicial inédito en relación con la actividad extradeportiva del estadio.

Florentino Pérz en la Asamblea del Real Madrid / EFE

Plazos abiertos para el club, la Fiscalía y la acusación particular

Tras el auto de procesamiento, el Real Madrid dispone de tres días para presentar un recurso de forma. Mientras tanto, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular cuentan con un plazo de diez días para formular los escritos en los que deberán detallar los delitos concretos que atribuyen a la entidad procesada, así como las penas que solicitan.

Santiago Bernabéu / Real Madrid

El avance del procedimiento marca un punto de inflexión en un conflicto que comenzó con las denuncias de los vecinos del entorno del estadio, quienes alertaron de los efectos del ruido generado por los conciertos celebrados durante varios meses en el Bernabéu. El caso avanza hacia la fase decisiva tras más de un año de instrucción judicial

Un nuevo triunfo judicial para los vecinos del Bernabéu

La resolución de la jueza supone otra victoria para los residentes de la zona. En octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había fallado a su favor al anular la concesión de los dos parkings que el Real Madrid proyectaba construir en el Paseo de la Castellana y en la calle Padre Damián, infraestructuras vinculadas al plan global de explotación del estadio.

Aunque el Ayuntamiento de Madrid acató aquel fallo, el club decidió recurrirlo, manteniendo abierto un frente judicial que se suma ahora al procedimiento penal por los conciertos.

La suspensión de los conciertos en septiembre de 2024

El Real Madrid suspendió la celebración de conciertos en el Bernabéu en septiembre de 2024, apenas mes y medio después de que se admitiera a trámite la denuncia vecinal. Hasta ese momento, el estadio había acogido durante casi cinco meses distintos eventos musicales, en el marco del nuevo modelo de uso del recinto tras su remodelación.

Taylor Swift en un concierto / EFE

La suspensión se produjo en pleno desarrollo de la investigación judicial y no ha evitado que el procedimiento haya seguido avanzando hasta el actual auto de procesamiento. La actividad musical en el estadio quedó paralizada mientras avanzaba la causa judicial

El impacto en el proyecto del nuevo Bernabéu

La posibilidad de que el Real Madrid sea llevado a juicio por un presunto delito contra el medio ambiente supone un serio contratiempo para el modelo de negocio del nuevo Santiago Bernabéu. El club había apostado por convertir el estadio en un espacio capaz de albergar grandes eventos no deportivos de forma regular, con los conciertos como uno de los pilares principales.

Imagen del Santiago Bernabéu, durante un partido de Liga / Real Madrid

Ahora, el futuro de ese modelo queda condicionado a la evolución del proceso judicial y a las resoluciones que puedan adoptarse en los próximos meses.

Un proceso con consecuencias aún por determinar

Con los plazos ya en marcha para el recurso del club y los escritos de acusación, el caso entra en una fase clave. De confirmarse el enjuiciamiento, el Real Madrid afrontaría un escenario judicial que podría tener consecuencias tanto económicas como operativas para la explotación del estadio.

Por el momento, la causa sigue su curso y mantiene en vilo tanto al club como a los vecinos del entorno del Bernabéu, a la espera de conocer si el proyecto de grandes conciertos en el corazón de Madrid podrá retomarse en el futuro o quedará definitivamente limitado por las resoluciones judiciales.