Contratiempo para el Cholo Simeone en forma de lesión

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid, se ha lesionado este viernes durante un entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda tras el empate ante el Galatasaray en Champions.

Según el parte oficial del club rojiblanco, Griezmann ha sufrido una lesión muscular de grado bajo en el muslo izquierdo. La dolencia se detectó tras la realización de pruebas médicas, incluida una resonancia magnética, llevadas a cabo por los servicios médicos del club.

YEDA (ARABIA SAUDÍ), 08/01/2026.- El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann durante la semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, este jueves en el Estadio Rey Abdullah, en Yeda. EFE/Kai Forsterling / Kai Forsterling / EFE

El Atlético de Madrid ha informado que la evolución de la lesión determinará el regreso del jugador a la competición, sin ofrecer por ahora una estimación concreta del tiempo de baja.

La lesión se produjo en la sesión preparatoria del equipo para el encuentro de LaLiga EA Sports programado para este domingo en el Riyadh Air Metropolitano contra el RCD Mallorca. Por el momento, la entidad señala que Griezmann no se entrenará con el grupo hasta nueva valoración médica y que su disponibilidad para próximos encuentros queda pendiente de evolución.

En el comunicado oficial, el club también recuerda que la recuperación del internacional francés dependerá de cómo progrese la dolencia en los próximos días, con un tratamiento que incluirá trabajo individual y fisioterapia según las indicaciones de los equipos médicos.

Noticias relacionadas

Una noticia positiva para Simeone

Durante la misma semana, el Atlético anunció la reincorporación de Clément Lenglet tras superar otra lesión, pero la baja de Griezmann supone un contratiempo para la plantilla, especialmente en la zona ofensiva, donde el técnico Diego Simeone deberá ajustar sus opciones sin el delantero galo.