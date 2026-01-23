Guardiola asegura cuál es el mejor club del mundo

Las declaraciones de Pep Guardiola tras el último compromiso del Manchester City han situado al Arsenal en el centro del foco internacional. El técnico catalán calificó al conjunto londinense como "el mejor equipo del mundo", un mensaje que llega en un contexto muy concreto debido al dominio gunner en la Premier League, líderes siete puntos por encima del City, y su solidez en Europa.

Guardiola realizó estas afirmaciones al ser preguntado por el estado físico de Rodri, todavía en proceso de recuperación tras su lesión. En su respuesta, el entrenador del City aprovechó para poner en valor el nivel del Arsenal, principal rival por el título liguero y actual líder destacado del campeonato inglés.

“El Arsenal es el mejor equipo del mundo ahora mismo”, afirmó Guardiola, en la conferencia previa al encuentro ante los Wolves, subrayando el rendimiento global del equipo dirigido por Mikel Arteta. “Ganan la Premier League, ganan la Champions, ganan las copas… son el mejor equipo en este momento”, añadió, en una valoración poco habitual por la contundencia del mensaje y por el destinatario.

Las palabras del técnico del City se producen con el Arsenal consolidado en lo más alto de la clasificación, con una ventaja significativa sobre sus perseguidores y con la clasificación para las eliminatorias de la Champions ya asegurada. Su regularidad en todas las competiciones ha convertido al equipo del norte de Londres en la referencia del fútbol inglés esta temporada.

Momento de valor para los 'gunners'

El reconocimiento cobra especial relevancia al proceder del entrenador que ha dominado el fútbol inglés en los últimos años. El City ha sido el equipo hegemónico de la Premier en la última década, y el hecho de que Guardiola señale ahora al Arsenal como el mejor del mundo refuerza la dimensión del momento que atraviesa el proyecto de Arteta.