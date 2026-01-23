La insultante brecha salarial del Real Madrid

Cuando el Real Madrid puja con grandes equipos de Europa por el fichaje de futbolistas importantes los medios nacionales 'compran' el relato de que elegir el Bernabéu es apostar por la gloria y la grandeza, mientras que elegir la otra opción significa escoger el dinero. Sin ruborizarse. Sin embargo, la lista de jugadores mejor pagados de LaLiga publicada por Transfermarkt evidencian un discurso de cartón piedra y apuntan a una brecha salarial insultante con respecto al resto de LaLiga.

Solo hay que ver los datos: los cuatro jugadores mejor pagados de toda LaLiga son futbolistas del Real Madrid, con sueldos que cubrirían casi plantillas enteras del resto del campeonato. Nada mal para ser la gloria el principal método de pago del club.

La lista de la vergüenza

Klyian Mbappé con 31'5 millones comanda una lista en la que le siguen Vinícius Jr. (25), David Alaba (22'5) y Jude Bellingham (20'8), pero es que en el Top15 del campeonato han de sumar también a Fede Valverde, Rodrygo y Trent Alexander Arnold, todos ellos 16'7 millones de euros.

Ni siquiera el Barça les puede seguir el ritmo a nivel salarial, con cuatro jugadores en el Top15, mientras que Athletic Club y Atlético de Madrid solamente tienen uno, cada uno de ellos a su estandarte por el que hacen un gran esfuerzo económico.

Pueden absorber sus errores

La diferencia se percibe, por ejemplo, en el límite salarial. El Real Madrid maneja un margen que, en muchos casos, supera la suma de varios equipos de la zona media de la tabla. Esto no solo le permite fichar estrellas, sino absorber errores sin que el proyecto se tambalee. Un fichaje que no rinde es un contratiempo; para otros clubes, puede ser una condena económica.

Vinicius Junior of Real Madrid CF runs with the ball during UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 football match played between Real Madrid and AS Monaco at Bernabeu stadium on January 20, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 20/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

LaLiga, cómplice

Los organismos del fútbol español, además, lejos de impulsar políticas que reduzcan algo la brecha y permitan hacer un campeonato más competitivo, refuerzan esta supremacía entre otras cosas con el reparto de derechos de televisión: El salto del Real Madrid respecto al resto de LaLiga se entiende con un dato que lo resume todo: en el reparto audiovisual 2024-25, el Madrid fue el club que más cobró con 157,92 millones de euros, una cifra que solo iguala de cerca el Barça (156,45 M€) y que deja bastante más atrás al siguiente escalón, encabezado por el Atlético (108,17 M€).

La diferencia se vuelve todavía más evidente cuando se compara con los clubes que viven “de la tele”. En ese mismo reparto, LaLiga distribuyó alrededor de 1.432 millones en total (sumando Primera y Segunda), y el Real Madrid concentró aproximadamente el 11% del pastel por sí solo.