Marcao lesionado: cuántos partidos se podría perder

El Sevilla FC ha sufrido un duro revés en su defensa con la confirmación de la lesión del central brasileño Marcão Teixeira. El club ha anunciado que el futbolista presenta una fractura del escafoides del pie izquierdo, una dolencia que se suma a su historial de contratiempos físicos y que, según ha explicado el técnico Matías Almeyda, requiere intervención quirúrgica, dejando al defensa fuera de los terrenos de juego durante un periodo prolongado.

La lesión, que se ha ido arrastrando tras un golpe sufrido en noviembre y que motivó su salida de los entrenamientos, ha evolucionado hasta confirmarse la rotura ósea, lo que obligará a Marcão a pasar por el quirófano en los próximos días. Aunque el club no ha fijado plazos oficiales, las estimaciones médicas y deportivas apuntan a que su baja se extenderá varias semanas e incluso podría dejarlo fuera hasta el final de la temporada.

Problemón para Almeyda

Este contratiempo agrava la situación de una zaga ya castigada por ausencias y sanciones —el propio Marcão aún tenía pendientes tres partidos de sanción de los seis que recibió por expulsión en el Bernabéu— y obliga a Almeyda a reconfigurar su defensa.

De seis a ocho partidos de baja

De confirmarse la intervención y una baja de varios meses, Marcão podría perderse un buen tramo del calendario inmediato del Sevilla, empezando por el duelo liguero ante el Athletic Club y siguiendo por compromisos como los de Mallorca, Girona, Alavés, Getafe, el derbi frente al Betis, además de citas posteriores contra Rayo Vallecano y FC Barcelona, en función de cómo evolucione su recuperación tras pasar por el quirófano.

Matías Almeyda, serio en el banquillo del Sevilla FC, en plena crisis deportiva e institucional. / EFE

Momento clave

Este nuevo golpe llega en un momento complicado para el equipo nervionense, que ya lidia con varias bajas y una necesidad urgente de consolidar resultados en la liga. La dirección deportiva deberá valorar opciones para reforzar la defensa mientras Marcão afronta su recuperación.