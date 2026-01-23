'Terremoto' en Mallorca: millonada turca por Muriqi

El mercado vuelve a sacudir al RCD Mallorca con un nombre propio que lo cambia todo: Vedat Muriqi. El Fenerbahçe ha llegado a España con una millonada debajo del brazo para sacar al delantero kosovar, una oferta que amenaza con alterar por completo el plan deportivo bermellón en plena pelea por la permanencia y que ya ha encendido la alarma en la grada de Son Moix.

La preocupación en el entorno mallorquinista no es solo el dinero, sino el vacío que dejaría el ‘Pirata’. Muriqi es el eje ofensivo del equipo y, a estas alturas del curso, su peso va mucho más allá de lo simbólico: con 14 goles en 20 jornadas, es segundo máximo goleador de LaLiga, únicamente por detrás de Mbappé, y su producción supone más de la mitad de los tantos del Mallorca en lo que va de campeonato. Un dato que explica por qué una venta ahora se vive como un golpe directo a las opciones de salvarse.

Ya jugó en Fenerbache

La operación, además, tiene ingredientes emocionales: el atacante ya jugó en el Fenerbahçe y dejó allí números importantes (17 goles en 36 partidos), un antecedente que alimenta el ruido sobre un posible regreso a Estambul.

Muriqi y Mascarell celebran el 3-1 contra el Elche. / Manu Mielniezuk - El Diario de Mallorca

En este contexto, el propio futbolista ha optado por no tensar la cuerda y ha trasladado un mensaje que ha resonado con fuerza entre la afición: está contento en la isla, pero entiende que la decisión final será del club y que, si una venta ayuda económicamente a la entidad a cumplir el objetivo de la permanencia, él no pondrá obstáculos. Ese posicionamiento también ha aumentado el temor de parte del mallorquinismo a que el club acabe aceptando si las cifras terminan cuadrando y el hecho de que los turcos pongan 12 'kilos' encima de la mesa tampoco llama a la tranquilidad.

Muriqi es el gol del Mallorca, riesgo inminente

Los números explican el nerviosismo. Esta temporada 2025-26, Muriqi suma 14 goles en 20 jornadas, firmando su mejor arranque desde que aterrizó en Palma. En el balance global con el Mallorca, su impacto ya es histórico: en Liga acumula 48 goles, lo que le convierte en el segundo máximo anotador del club en el campeonato, solo por detrás de Samuel Eto’o (54). Un registro que refleja continuidad y jerarquía, y que sitúa al kosovar como una pieza difícilmente reemplazable en enero.

Y es que su rendimiento no es nuevo. En campañas anteriores ya dejó una referencia clara: en su segunda temporada alcanzó los 15 goles, un techo que ahora amenaza con superar si mantiene el ritmo.

Por todo ello, el dilema es mayúsculo. Doce millones pueden significar oxígeno para el club en una ventana clave, pero también pueden ser el inicio de una carrera contrarreloj por encontrar un sustituto capaz de sostener al equipo en la élite. En Son Moix, mientras tanto, el miedo se resume en una idea: perder a Muriqi en enero sería perder, también, una parte importante del camino hacia la salvación.