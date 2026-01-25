Incendio en el Rayo Vallecano con Pathe Ciss y su 'retuit': "Vaya club de mierda"

Incendio en el Rayo Vallecano con el centrocampista senegalés Pathé Ciss tras su retorno al club después de proclamarse campeón de la Copa África 2025. El jugador ha generado una gran polémica al repostear en X (antes Twitter) un mensaje en el que se calificaba al Rayo como un “club de mierda” por no haberle rendido ningún homenaje tras su título continental.

Ciss, de 31 años, volvió a jugar este sábado en el estadio de Vallecas ante Osasuna, en el que marcó el gol del empate, aunque el equipo cayó finalmente 1-3. Su ausencia durante varias jornadas por disputar la Copa África terminó con un regreso destacado en lo deportivo, pero eclipsado por la controversia generada en los medios y entre la afición.

Un desafortunado 'retuit'

La ausencia de un reconocimiento por parte del club tras el triunfo continental —en contraste con homenajes previos realizados a otros jugadores como Sergio Camello tras los Juegos Olímpicos de 2024— fue el detonante del enfado del internacional senegalés. El tuit original, difundido por otro usuario, señalaba: “El Rayo Vallecano no es un equipo donde se prodiguen los campeones continentales (…) Vaya club de mierda”, comentario que Ciss decidió republicar desde su cuenta verificada.

Comunicado del Rayo para explicarlo

Ante la ola de críticas y la repercusión mediática, el Rayo Vallecano emitió un comunicado oficial en el que explicó las razones por las que no se realizó un homenaje el pasado fin de semana. Según la entidad, la jornada estuvo marcada por un día de luto en el que el equipo salió con brazaletes negros y guardó un minuto de silencio por las víctimas de los trágicos accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, por lo que consideraron “inadecuado” celebrar cualquier tipo de reconocimiento en ese contexto.

VILLARREAL, 01/11/2025.- Pedraza (d), del Villarreal, y Pathé Ciss, del Rayo Vallecano, durante el partido de LaLiga disputado este sábado en Villarreal. EFE/ Andreu Esteban / Andreu Esteban / EFE

El club también anunció que el merecido homenaje a Pathé Ciss se realizará antes del próximo partido en Vallecas, previsto para el sábado 7 de febrero contra el Real Oviedo.

Tensa relación con el club

La polémica pone de manifiesto las tensiones existentes entre el jugador y la directiva, cuyo historial incluye tensiones previas como la frustrada salida de Ciss al Olympique de Lyon en 2023. Ahora, el foco está en si el gesto del club calmará las aguas o si las discrepancias internas seguirán condicionando la convivencia en el vestuario franjirrojo