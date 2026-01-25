Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Marcos Alonso y Óscar Mingueza 'homenajean' a Nicolás Maduro

Los futbolistas del Celta de Vigo aprovecharon la fiesta de cumpleaños de Borja Iglesias para hacer una parodia de la imagen del año

Marcos Alonso difrazado de Nicolás Maduro

Marcos Alonso difrazado de Nicolás Maduro / SD

Jaume Puig

Valencia

Todo son risas en el Celta de Vigo. Las celebraciones 'locas' poniendo a Radu del revés, un gran ambiente en el vestuario por el extraordinario momento de forma del equipo, sinergia total entre equipo y afición, respaldo unánime a figuras como Borja Iglesias en sus reivindicaciones sociales... Y hasta 'cachondeo' de fiesta en el equipo de Claudio Giraldez.

El último episodio ha encendido las redes, porque es un 'homenaje'... o más bien una parodia a la imagen del año: la detención de Nicolás Maduro, que como siempre en la era digital se convirtió en fuente inagotable de 'memes'.

Fiesta de disfraces... y parodia

Y en el Celta de Vigo no se quedaron atrás en esta corriente. Era el cumpleaños de Borja Iglesias y la temática era disfraces... Contexto incomparable para echarse unas risas. Allí llegaron Marcos Alonso y Óscar Minguez dispuestos a parodiar la situación del momento.

Noticias relacionadas y más

Òscar Mingueza medita su continuidad en Vigo

Òscar Mingueza medita su continuidad en Vigo / EFE

El lateral acudió con el viral chandal gris de Maduro, que agotó exisitencias un día después de la detención... Mientras que Minguez se vistió del policía que tenía encargada la custodia del exmandatario venezolano. Alonso, además, se puso el bigote y el antifaz para acabar de hilar la referencia.

TEMAS

Tracking Pixel Contents