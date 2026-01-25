Marcos Alonso y Óscar Mingueza 'homenajean' a Nicolás Maduro

Todo son risas en el Celta de Vigo. Las celebraciones 'locas' poniendo a Radu del revés, un gran ambiente en el vestuario por el extraordinario momento de forma del equipo, sinergia total entre equipo y afición, respaldo unánime a figuras como Borja Iglesias en sus reivindicaciones sociales... Y hasta 'cachondeo' de fiesta en el equipo de Claudio Giraldez.

El último episodio ha encendido las redes, porque es un 'homenaje'... o más bien una parodia a la imagen del año: la detención de Nicolás Maduro, que como siempre en la era digital se convirtió en fuente inagotable de 'memes'.

Fiesta de disfraces... y parodia

Y en el Celta de Vigo no se quedaron atrás en esta corriente. Era el cumpleaños de Borja Iglesias y la temática era disfraces... Contexto incomparable para echarse unas risas. Allí llegaron Marcos Alonso y Óscar Minguez dispuestos a parodiar la situación del momento.

Òscar Mingueza medita su continuidad en Vigo / EFE

El lateral acudió con el viral chandal gris de Maduro, que agotó exisitencias un día después de la detención... Mientras que Minguez se vistió del policía que tenía encargada la custodia del exmandatario venezolano. Alonso, además, se puso el bigote y el antifaz para acabar de hilar la referencia.