La ‘vacilada’ de Mbappé a Brahim en el Madrid – Villarreal

El Real Madrid salió indemne de La Cerámica con una victoria ante un Villarreal muy serio, pero que no aprovechó sus oportunidades. Mbappé firmó el 0-2 desde el punto de penalti con una Panenka tan suave como cargado de intención. Un gesto técnico que levantó cejas, sonrisas y alguna que otra mirada incómoda. Allí estaba Brahim Díaz, testigo directo de un lanzamiento ejecutado exactamente del mismo modo que él intentó —sin éxito— hace apenas una semana en la final de la Copa África.

Entonces, la historia fue bien distinta: su Panenka fallida cambió el guion del partido y Marruecos acabó perdiendo el título, pasando Brahim en cuestión de minutos de héroe a villano nacional. El fútbol, caprichoso como pocos, quiso que Mbappé acertara donde su compañero erró, y que lo hiciera además con una naturalidad casi provocadora. Esta vez entró. Y el francés lo celebró con la serenidad de quien sabe que los gestos, en el fútbol, también pesan. No obstante Mbappé le aseguró a su compañero que iba dedicado a él. Vaya homenaje raro.

La escena tuvo algo de ironía fina. Mbappé convirtió lo que Brahim no pudo y el balón, obediente, besó la red sin oposición. La diferencia entre el aplauso y el silencio incómodo cabe, a veces, en un palmo de césped y en una décima de segundo. El Madrid encarriló el partido y el Villarreal, pese a competir, ya no encontró la manera de reengancharse del todo. Pero más allá del resultado, la imagen quedó ahí, flotando: dos Panenkas, dos destinos opuestos y un mismo vestuario compartiendo la anécdota con media sonrisa.

Homenaje a Pape Gueye antes del pitido inicial

Antes de que rodara el balón, el Villarreal dejó una de las imágenes más elegantes de la noche, pues no todos los equipos de LaLiga homenajearon a sus jugadores senegaleses campeones de África. El club groguet rindió homenaje a Pape Gueye por su reciente triunfo en la Copa África con Senegal, en un acto sencillo pero significativo en los prolegómenos del encuentro.

El centrocampista recibió el reconocimiento del estadio con Brahim Díaz muy atento desde primera línea, quizá recordando que el fútbol internacional también reparte finales felices… y otras no tanto.