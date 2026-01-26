De bicampeón de América a la Segunda Regional Valenciana
La nueva vida futbolística de José Pedro Fuenzalida. El histórico referente de Universidad Católica y campeón continental con Chile continúa ligado al fútbol en el amateurismo español, demostrando que la pasión no entiende de categorías ni de edad
Lejos de los grandes estadios, de las portadas deportivas y de las cámaras de televisión, José Pedro Fuenzalida sigue haciendo lo que mejor sabe: jugar al fútbol. A sus 40 años, el exseleccionado chileno, bicampeón de América y multicampeón con Universidad Católica, compite actualmente en la Segunda Regional Valenciana con el CF Cracks , manteniendo viva una carrera marcada por la constancia, el profesionalismo y el amor por el deporte.
Lo que para muchos podría parecer un retiro silencioso, para “Chapa” es simplemente una nueva etapa. Sin contratos millonarios ni presión mediática, Fuenzalida continúa disfrutando del balón desde el amateurismo, demostrando que su vínculo con el fútbol va mucho más allá del éxito profesional.
De promesa cruzada a ídolo nacional
Formado en Universidad Católica, Fuenzalida debutó en 2004 y rápidamente destacó por su versatilidad y disciplina. Su paso por la UC, Colo-Colo y Boca Juniors consolidó su perfil como futbolista completo, competitivo y confiable, capaz de rendir en escenarios de alta exigencia tanto en Chile como en el extranjero.
Bicampeón de América y símbolo de la Generación Dorada
Con más de una década en la selección chilena, Fuenzalida fue parte clave del período más exitoso de La Roja. Participó en el Mundial de 2014 y conquistó las Copas América de 2015 y 2016, aportando equilibrio, experiencia y liderazgo en una generación histórica.
Del estrellato al fútbol amateur en Valencia
Tras retirarse del profesionalismo en 2022, “Chapa” eligió continuar ligado al fútbol desde el amateurismo en España. En la Segunda Regional Valenciana, mantiene intacta su pasión, convirtiéndose en referente dentro y fuera del campo y demostrando que su legado trasciende categorías y reflectores.
