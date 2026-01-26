La Comunitat Valenciana lidera el ranking de arraigo territorial en el fútbol español

La pasión por el fútbol en la Comunidad Valenciana se construye desde el territorio. El 28,45% de los aficionados valencianos vincula su sentimiento hacia un club a la proximidad geográfica y al arraigo local, una cifra superior a la media nacional (24,31%) y que sitúa a la comunitat entre las regiones donde el componente territorial tiene un mayor peso, junto a Euskadi, Asturias y Cataluña. Así lo refleja un estudio1 impulsado por LALIGA en el marco de su campaña ‘42 legados, 42 formas de ganar’.

Este fuerte vínculo con el entorno refuerza el papel del club como elemento central de identidad y pertenencia en la Comunidad Valenciana, donde el fútbol trasciende lo deportivo para convertirse en una expresión cultural y social profundamente arraigada.

El fútbol, una experiencia compartida y diversa

El estudio también pone de manifiesto el carácter social e inclusivo del fútbol valenciano en los estadios. El 33,29% de los aficionados de la Comunidad Valenciana afirma acudir al campo acompañado de compañía femenina, una cifra claramente superior a la media nacional (28,46%) y que sitúa a la Comunitat Valenciana entre las regiones con mayor presencia de mujeres en las gradas, junto a Baleares y Cantabria.

Estos datos reflejan una forma de vivir el fútbol cada vez más compartida y diversa, en la que el estadio se consolida como un espacio de encuentro intergeneracional y plural.

En palabras de Ángel Fernández, director de Marca y Estrategia Global de LALIGA: “La herencia del fútbol es uno de los mayores valores de LALIGA. Es la suma de 42 culturas, 42 formas de sentir y de ganar, unidas por un mismo orgullo de pertenencia. Con esta campaña queremos poner en valor todo aquello que los aficionados reciben de los suyos y hacen crecer con cada generación”.

Los resultados se enmarcan en ‘42 legados, 42 formas de ganar’, una iniciativa de LALIGA con un enfoque integral y transversal, que busca involucrar a los aficionados, haciéndoles partícipes de un relato colectivo a través de sus historias y vivencias personales. La campaña incluye el lanzamiento de un spot que traslada la importancia del legado del fútbol, así como acciones especiales en estadios y contenidos en redes sociales, en colaboración con los clubes.

El Valencia CF, el equipo que más se transmite de padres a hijos

En términos de transmisión propia, la herencia padre-hijo es la más presente en todos los equipos, destacando el Valencia CF (51,92%), el Sevilla FC (47,84%) y el Athletic Club (46,31%) como los equipos a los que pertenecen los aficionados que más han transmitido su afición a sus propios hijos.

Mestalla en un partido de LaLiga / JM LOPEZ

A nivel de clubes, el legado familiar es también clave para que la pasión por los colores perdure en el tiempo. De entre el grueso de los clubes de LALIGA, destacan dos equipos cuya afición reconoce haber heredado su pasión en el entorno familiar principalmente: Sevilla FC (64,85%) y Real Madrid (57,29%).

Si nos concentramos en las mujeres como responsables de transmitir ese legado, destacamos al Real Sporting de Gijón (30,87%) como el equipo que más dejan en herencia las madres por encima del promedio de clubes y al Deportivo de la Coruña como el que más transmiten las abuelas a sus nietos (13,35%) en comparación con los demás equipos.