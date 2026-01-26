Incendio en uno de los campos de fútbol con más solera de València
Los Bomberos se desplazan de urgencia para sofocar el fuego de los vestuarios del estadio de Los Silos de Burjassot: "Ya está controlado"
Susto importante este lunes en el fútbol valenciano. Los bomberos han tenido que apagar un incendio en uno de los campos de fútbol míticos de la provincia. Las dotaciones de Paterna y Burjassot se han desplazado de urgencia a las instalaciones deportivas de Los Silos en Burjassot para sofocar el incendio. Tal y como explica el comunicado de Bombers Consorci VLC el fuego se produjo en los vestuarios del campo de fútbol. Por suerte, "ya está controlado".
Un campo con historia
El Campo de Fútbol de Los Silos, ubicado en Burjassot, es hoy un símbolo del deporte local y la casa histórica del Burjassot Club de Fútbol, el decano del fútbol valenciano. Tras décadas jugando en diferentes terrenos —incluido el antiguo Camp del Basot que fue expropiado por la construcción de la autovía de Ademuz—, el club inauguró su actual instalación el 29 de enero de 1967 con un partido ante el Atlético de Madrid, en el que el conjunto madrileño se impuso por 11-2, marcando así el comienzo de una nueva etapa para el club y su afición.
Con un aforo aproximado de 2.000 espectadores, el estadio municipal ha acogido desde entonces encuentros de liga regional, torneos y presentaciones de las escuelas deportivas del club, consolidándose como punto de encuentro para generaciones de aficionados y jóvenes futbolistas.
A lo largo de los años, Los Silos ha sido escenario no solo de competiciones oficiales, sino también de celebraciones comunitarias, como el aniversario de su inauguración o torneos de fútbol base que reúnen cada temporada a equipos de toda la comarca.
Pese a ser un campo modesto en comparación con los grandes estadios, su historia y su papel en la vida deportiva de Burjassot ilustran la importancia del fútbol local en la construcción de identidad y comunidad.
