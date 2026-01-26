Paco Pavón sobre Marcelino García Toral: “Es el entrenador ideal para equipos que vienen de una mala dinámica”

Paco Pavón analizó en Offsiders Podcast la figura de Marcelino García Toral, repasando su experiencia con el técnico asturiano y su influencia en distintos clubes de España, como Valencia, Athletic Club, Villarreal y Zaragoza. El exjugador destacó la profesionalidad del entrenador, su preparación meticulosa y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores.

Un entrenador que transforma equipos

Pavón señaló que Marcelino “es un entrenador ideal para equipos que vienen de una mala dinámica. Sabe sacar la mejor versión de sus jugadores. Lo vimos en el Valencia, al que llevó a lo más alto, y también en el Athletic Club y en el Villarreal, donde volvió a repetir ese éxito. Creo que el único equipo en el que no tuvo esa suerte fue el Sevilla”.

El entrenador el Villarreal, Marcelino García Toral, en el estadio del Tottenham / EFE

Además, recordó su etapa con Marcelino en el Real Zaragoza, donde “se jugaban mucho porque debían ascender”, destacando la capacidad del técnico para mantener al equipo enfocado en los objetivos más exigentes.

Profesionalidad y preparación al detalle

El exfutbolista también destacó el rigor y la metodología del entrenador: “Nunca he visto a un entrenador tan profesional. Preparaba los partidos al detalle y los entrenamientos eran muy distintos a lo habitual, con una metodología diferente y muy trabajada. Todo estaba perfectamente organizado y profesionalizado”.

Carlos Soler (i), junto al entrenador del Villarreal, Marcelino (d), en la etapa de ambos en el Valencia CF. / EFE

Control táctico y confianza en el juego

Otro aspecto que Pavón resaltó fue el minucioso análisis de Marcelino sobre los rivales y las situaciones de partido: “Era un técnico que intentaba controlar todo lo que estaba en su mano: al jugador, al entorno y cada situación del equipo. Llegabas al entrenamiento y ya tenías vídeos preparados. Era muy insistente en ese aspecto. No se limitaba a enseñarte una jugada concreta del rival, sino que te mostraba exactamente lo que iba a pasar. Y luego, cuando llegabas al partido, veías que el rival hacía justo lo que habías preparado. Eso te daba mucha confianza. Podías hacerlo mejor o peor, pero ibas preparado para cada situación. Pensabas: ‘Este tío sabe lo que hace’”.

Noticias relacionadas

El legado de Marcelino

Las palabras de Paco Pavón refuerzan la imagen de Marcelino García Toral como un entrenador de referencia en el fútbol español. Su capacidad para preparar a los equipos, gestionar a los jugadores y mantenerlos concentrados en momentos de presión le han convertido en uno de los técnicos más respetados de LaLiga.