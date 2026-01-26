Paco Pavón sobre Marcelino García Toral: “Es el entrenador ideal para equipos que vienen de una mala dinámica”
El exfutbolista recuerda en Offsiders Podcast su etapa con Marcelino, incluido el Real Zaragoza, y destaca su profesionalidad y método de trabajo
Paco Pavón analizó en Offsiders Podcast la figura de Marcelino García Toral, repasando su experiencia con el técnico asturiano y su influencia en distintos clubes de España, como Valencia, Athletic Club, Villarreal y Zaragoza. El exjugador destacó la profesionalidad del entrenador, su preparación meticulosa y su capacidad para sacar lo mejor de sus jugadores.
Un entrenador que transforma equipos
Pavón señaló que Marcelino “es un entrenador ideal para equipos que vienen de una mala dinámica. Sabe sacar la mejor versión de sus jugadores. Lo vimos en el Valencia, al que llevó a lo más alto, y también en el Athletic Club y en el Villarreal, donde volvió a repetir ese éxito. Creo que el único equipo en el que no tuvo esa suerte fue el Sevilla”.
Además, recordó su etapa con Marcelino en el Real Zaragoza, donde “se jugaban mucho porque debían ascender”, destacando la capacidad del técnico para mantener al equipo enfocado en los objetivos más exigentes.
Profesionalidad y preparación al detalle
El exfutbolista también destacó el rigor y la metodología del entrenador: “Nunca he visto a un entrenador tan profesional. Preparaba los partidos al detalle y los entrenamientos eran muy distintos a lo habitual, con una metodología diferente y muy trabajada. Todo estaba perfectamente organizado y profesionalizado”.
Control táctico y confianza en el juego
Otro aspecto que Pavón resaltó fue el minucioso análisis de Marcelino sobre los rivales y las situaciones de partido: “Era un técnico que intentaba controlar todo lo que estaba en su mano: al jugador, al entorno y cada situación del equipo. Llegabas al entrenamiento y ya tenías vídeos preparados. Era muy insistente en ese aspecto. No se limitaba a enseñarte una jugada concreta del rival, sino que te mostraba exactamente lo que iba a pasar. Y luego, cuando llegabas al partido, veías que el rival hacía justo lo que habías preparado. Eso te daba mucha confianza. Podías hacerlo mejor o peor, pero ibas preparado para cada situación. Pensabas: ‘Este tío sabe lo que hace’”.
El legado de Marcelino
Las palabras de Paco Pavón refuerzan la imagen de Marcelino García Toral como un entrenador de referencia en el fútbol español. Su capacidad para preparar a los equipos, gestionar a los jugadores y mantenerlos concentrados en momentos de presión le han convertido en uno de los técnicos más respetados de LaLiga.
- El Valencia se viene arriba en redes: 'Cosas grandes están en camino
- A punto el fichaje del central Justin de Haas
- La intrahistoria del fichaje de Guido por el Valencia CF: Negociación, contrato y objetivo renovación
- Venta inminente de Carlos Vicente: Lo que se 'ahorró' Lim y lo que vale ahora
- Manuel Pellegrini habla sobre el inminente fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF
- Las claves del seis de seis en el Valencia CF
- Rajada de Expósito: 'Siempre que venimos a Mestalla pasa lo mismo, algo pasa
- Guido Rodríguez aterriza en València para sostener el centro del campo blanquinegro