La situación límite de Ernesto Valverde en el Athletic

El Athletic y su entrenador, Ernesto Valverde, viven la peor situación desde que el técnico volvió a Lezama tras su etapa en el FC Barcelona.

Los números y las sensaciones del Athletic están muy por debajo de las expectativas y de las exigencias de un equipo que está en champions y quiere repetir año tras año.

Ahora mismo el cuadro vizcaíno está el duodécimo en LaLiga con 24 puntos, 1 de los últimos 15 jugados, a un partido del descenso y a 8 puntos de competición europea.

En champions no mejora mucho la situación, con los leones en la posición 23 de 36, clasificados para dieciseisavos, de momento, pero en esa posición lo más seguro es que te toque un "coco" y juegues dos partidos más, que viendo el calendario tan exigente, no es lo mejor.

Abrazo de los hermanos Williams / EFE

Las semanas del Athletic

Esta semana el club bilbaíno recibe, el miércoles 28, al Sporting de Lisboa en champions para intentar sellar su paso a dieciseisavos, el domingo , también en "La Catedral" se juega el derbi Vasco, donde sus vecinos llegan en un buen momento con tres victorias seguidas.

El miércoles 4, vendrán a Mestalla para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey.

Apoyo del vestuario y directiva

Tanto la plantilla, con Iñaki Williams al frente a través de las redes sociales y el rápido respaldo de sus compañeros, como el presidente Jon Uriarte y Mikel González han acudido a Lezama para mostrar su apoyo al entrenador en este momento delicado.

Noticias relacionadas

El Athletic ha vuelto al trabajo tras la derrota del sábado en Sevilla con la presencia de Jon Uriarte y Mikel González en el entrenamiento, Valverde ha podido contar en este entrenamiento matinal con Aymeric Laporte, lesionado desde el pasado mes de diciembre. Todo apunta a que el internacional rojiblanco regresará al equipo en breve. Nico Williams no ha entrenado con el grupo. El extremo, suplente de inicio ante el Sevilla, pasó prácticamente desapercibido en los minutos de los que dispuso.