Cuándo vuelve Ferran Torres de su lesión
El delantero del Barça vio el partido ante el Oviedo desde la grada mientras ultima su recuperación
Ferran Torres atraviesa un gran momento en el FC Barcelona y, aunque una lesión le ha obligado a parar temporalmente, su rendimiento sigue siendo motivo de elogio. El delantero valenciano sufrió una lesión en el músculo semimembranoso del muslo derecho durante el partido de Champions League contra el Slavia de Praga, según confirmó el club. Afortunadamente, el parte médico indica que se trata de una dolencia leve y que su recuperación podría estar completada en aproximadamente diez días, lo que permitirá su regreso para los próximos compromisos si todo evoluciona favorablemente. Una noticia más que positiva para todos los mánagers Fantasy que andan tras su pista.
Lejos de ver un retroceso, Ferran estaba mostrando un nivel sobresaliente esta temporada. Su movilidad, criterio ofensivo y capacidad para asociarse con compañeros como Lewandowski y Lamine Yamal lo han convertido en uno de los jugadores más decisivos del Barça. En los últimos encuentros, ha dejado su sello con acciones de gol y asistencias que han marcado la diferencia y en beneficio de un Barça que está vivo en todas las competiciones.
El internacional español destaca no solo por su talento, sino también por su madurez y compromiso en cada partido. Su presión constante, velocidad y precisión en la finalización lo convierten en un recurso fundamental para Hansi Flick, capaz de asumir distintos roles en ataque sin perder rendimiento.
Sin precipitaciones
El objetivo del club es asegurar su recuperación completa, evitando precipitar su regreso, para que pueda reincorporarse al equipo en plena forma y seguir siendo pieza clave en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey, donde el Barça está vivo en la lucha por los tres títulos. La afición azulgrana espera con ilusión su vuelta, confiada en que Ferran Torres seguirá siendo uno de los protagonistas principales del Barça durante los meses decisivos de la temporada.
