Tras vender a Carlos Vicente, el Alavés manda a otro jugador al Anderlecht

El Anderlecht ha logrado la cesión del defensa central franco-maliense del Alavés Moussa Diarra, quien acabará la temporada en el equipo belga, que mantendrá una opción de compra sobre el futbolista, según informaron hoy los diarios DH Les Sports y Le Soir. Es la segunda salida que se confirma este mes de enero, por lo que se espera que Coudet reciba algún refuerzo en la recta final de este mercado de fichajes.

El zaguero zurdo, de 25 años, ha tenido poca participación esta campaña con el Alavés (cinco partidos y 399 minutos) y el club de Bruselas ha vuelto a interesarse por el futbolista, como ya hizo el pasado verano, esta vez con éxito.

El conjunto vitoriano sigue haciendo caja y es que en verano ya vendieron a Panichelli (17 millones), Mouriño (4) y Conechny (3), a lo que hay que sumar lo ingresado ahora por Carlos Vicente. Por otro lado, inviertieron 10 kilos para hacerse con los servicios de Boyé (6), Enríquez (3) o Aleñá (1).

Cedido con opción de compra

"Su llegada a la capital no es una sorpresa, dado que el sector defensivo arrastraba una clara falta de efectivos desde el inicio de la temporada", señala Le Soir sobre el equipo que dirige el albanés Besnik Hasi, cuestionado ante el bajo rendimiento de la escuadra. Diarra será el tercer refuerzo de invierno del Anderlecht, cuarto en la primera división belga a diez puntos del líder, que también ha fichado al portero alemán Justin Heekeren, como suplente de Colin Coosemans, y al delantero ucraniano Danylo Sikan.