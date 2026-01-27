Así de loca está la clasificación de LaLiga EA Sports

Mirar la clasificación de LaLiga EA Sports se ha convertido casi en un ejercicio de fe. Un fin de semana estás tranquilo, al siguiente te entra el runrún. Ganas y miras hacia arriba. Pierdes y empiezas a contar puntos, rivales y calendarios, así se vive esta liga tan igualada.

Lucha por el título

El cara a cara por el título está entre los dos grandes protagonistas del futbol español, El FC Barcelona lidera la clasificación con 52 puntos, 1 punto por encima del Real Madrid tras 21 jornadas.

No hay ningún invitado a la carrera de LaLiga EA Sports, pero, al menos hay lucha por el título.

Puestos Champions

Los puestos para la máxima competición europea parece que están bastante decididos, muy mal se le tiene que dar tanto a Atlético de Madrid como Villarreal para no estar en la próxima edición de la Champions League.

Los de Simeone, con 44 puntos, están lejos de la lucha por el título, pero relativamente tranquilos en la zona Champions. Los de Marcelino, con 41 puntos después de un inicio espectacular en la competición doméstica, que no se ha trasladado a Europa, eliminados de la presente edición de la orejona. Aunque con 7 puntos de diferencia al quinto, parece asequible su vuelta a Champions la temporada que viene.

Porque estando como está el coeficiente UEFA para la temporada que viene, lo más probable es que el quinto clasificado vaya a la Europa League y no a Champions.

Ranking coeficiente de clubes por federaciones 2026 / UEFA

Lucha por Europa y clase media

Espanyol, Betis y Celta de Vigo lideran la carrera por la Europa League. Con 34, 32 y 32 puntos respectivamente, tienen una ligera ventaja sobre sus perseguidores.

Y justo detrás viene un pelotón muy apretado: en apenas 6 puntos se agrupan equipos que luchan tanto por meterse en competiciones europeas como por no caer en el descenso. La lucha en esta zona media de la tabla está más intensa que nunca: cada partido cuenta, cada resultado ,cada gol y cada jornada puede ser clave.

(10) Girona (25 ptos.)

(25 ptos.) (11) Elche (24 ptos.)

(24 ptos.) (12) Sevilla (24 ptos.)

(24 ptos.) (13) Athletic (24 ptos.)

(24 ptos.) (14) Valencia (23 ptos.)

(23 ptos.) (15) Alavés (22 ptos.)

(22 ptos.) (16) Rayo Vallecano (22 ptos.)

(22 ptos.) (17) Getafe (22 ptos.)

Todo lo que quede así en la jornada 22 es pura coincidencia.

El Valencia CF, tras dos victorias seguidas, ha podido dormir una jornada fuera de la zona roja de la clasificación, pero no se puede relajar en absoluto en esta Liga.

Ramazzani celebrando el gol de penalti / EFE

Descenso

En estos momentos, los equipos que mirarían hacia abajo en la tabla son Mallorca, Levante y Oviedo.

El club Balear está en plena lucha con 21 puntos, cualquier resultado puede cambiar las tornas de un día para otro.

El Levante UD, con 17 puntos, un partido menos jugado y una nueva dinámica que ha traído el nuevo entrenador Luís Castro puede soñar con la permanencia si se confirma esta dinámica positiva.

Noticias relacionadas

El Oviedo, con 13 puntos, en su vuelta a primera 24 años después, parece tener un pie de vuelta a la segunda división.