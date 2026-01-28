Lucas Paquetá regresa a su casa, el Flamengo, por 42 millones de euros

Lucas Paquetá volverá a vestir la camiseta del Flamengo después de que el club carioca alcanzara un acuerdo con el West Ham por una cifra cercana a los 42 millones de euros, lo que convierte la operación en la más cara de la historia del fútbol brasileño, así como de toda Sudamérica, según informan medios locales.

El centrocampista tiene previsto aterrizar en Rio de Janeiro en los próximos días para formalizar un contrato por cinco temporadas con el vigente campeón del 'Brasileirao' y de la Copa Libertadores. De este modo, Paquetá regresa al club donde se formó y debutó profesionalmente, casi diez años después de su salida rumbo al fútbol europeo.

Desde su marcha en 2016, el internacional brasileño pasó por el AC Milan, el Olympique de Lyon y el West Ham, equipo con el que estuvo cerca de fichar por el Manchester City la pasada temporada. Sin embargo, una investigación relacionada con apuestas —de la que posteriormente fue exonerado— impidió que la transferencia se concretara.

Regreso al 'Fla'

Durante su primera etapa en el Flamengo, Paquetá disputó 96 encuentros oficiales y anotó 18 goles, consolidándose como una de las grandes joyas surgidas del Ninho do Urubu. Su polivalencia, que le permite desempeñarse tanto en el centro del campo como en posiciones ofensivas, es vista como una pieza clave en el esquema del equipo dirigido por Filipe Luís.

Aunque el West Ham había tasado inicialmente al jugador en 65 millones de euros, las negociaciones permitieron al 'Fla' reducir el monto final y cerrar el traspaso en torno a los 42 millones.

El West Ham, club que también ha dejado marchar al nuevo centrocampista del Valencia CF, Guido Rodríguez, está en serios problemas en la clasificación de la Premier. Los de Nuno Espírito Santo y su nuevo asistente, Paco Jémez, se hallan en descenso, a cinco puntos de la salvación.

La entidad de Londres ha emitido un comunicado en el que confirma que ha permitido al jugador marchar a pasar los exámenes médicos y firmar con el Flamengo, si nada se tuerce en las próximas horas. Paquetá ha esgrimido razones de tipo familar para dejar a los 'Hammers', aunque previo pago de una millonada récord.