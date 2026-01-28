Noche amarga en la Champions para el Real Madrid y para el rival en Copa del Valencia

La Fase Liga de la Champions League llegó a su fin este miércoles con una jornada unificada en la que 18 encuentros se disputaron a la misma hora, en una noche marcada por la tensión, los giros de guion y cambios finales en la clasificación. Por ejemplo, el cuarto y último gol del Benfica al Real Madrid, obra del portero Trubin, metió a los lusos entre los 24 mejores y, por lo tanto, en el play-in de dieciseisavos de final.

Para el Madrid, el cierre deja más dudas que certezas tras caer derrotado en el estadio lisboeta de Da Luz (4-2), a manos de los hombres de Jose Mourinho, en un encuentro que volvió a exponer las fragilidades del conjunto de Álvaro Arbeloa en esta primera fase del torneo.

Los blancos comenzaron con ventaja gracias a un gol de Mbappé, pero la respuesta del conjunto portugués fue inmediata y contundente. El Benfica castigó la falta de solidez defensiva del Madrid con un doblete de Schjelderup y un penalti transformado por Pavlidis, aprovechando desajustes constantes en la zaga blanca. Mbappé volvió a aparecer para recortar distancias, aunque el intento de reacción quedó en nada.

La imagen del Real Madrid terminó de deteriorarse en el tiempo añadido, cuando Trubin marcó en la última jugada del encuentro. Un desenlace insólito que reflejó la desconexión del equipo de Arbeloa en los momentos decisivos. Los blancos se quedan fuera del top 8 y deberá pasar por la molesta eliminatoria de 1/16 de final. Los madridistas conocerán a su rival este viernes, cuando se celebra el sorteo, pero sí saben ya los dos equipos a los que podrían enfrentarse con la vuelta en el Santiago Bernabéu. El Bodo Glimt noruego o el propio Benfica portugués.

El Atlético de Madrid, por su parte, no pudo despedirse de la liguilla con buen sabor de boca y cayó en el Metropolitano frente al Bodø/Glimt (1-2). El conjunto rojiblanco tomó ventaja gracias a un gol de Sorloth, pero el equipo noruego reaccionó tras el descanso. Sjøvold firmó el empate y Høgh completó la remontada, dejando a los de Simeone sin premio en el cierre de la fase. Los rojiblancos también se tienen que conformar con los dieciseisavos, al quedar decimocuarta plaza. El próximo rival, Brujas o Galatasaray.

Navarro, del Athletic, no puede penetrar entre la defensa del Sporting / EFE

Derrota dura en San Mamés

También en casa perdió el Athletic Club, rival del Valencia CF en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los leones fueron superados en la prolongación de modo muy amargo por el Sporting de Portugal en San Mamés (2-3). Los de Ernesto Valverde se adelantaron en dos ocasiones durante la primera mitad, con goles de Sancet y Guruzeta, entre medias del tanto visitante de Diomande. Sin embargo, el Sporting fue más efectivo en la segunda parte y logró darle la vuelta al marcador con las dianas de Trincão y Alisson Santos. Ya no hay Champions para el Athletic, que además acumula cansancio y un serial amplio de bajas, factores que le han afectado hasta ahora en su desarrollo en la Liga.

Los vascos dependían de sí mismos para lograr el acceso al play-in después de la victoria lograda el miércoles pasado en Bérgamo ante la Atalanta, pero han caído y cierran la Fase Liga fuera el Top 24.

Los 'leones' visitarán Mestalla en los cuartos de final de la Copa el miércoles 4 de febrero. La eliminatoria, a partido único, arrancará a las nueve de la noche.

La única victoria española... y solo en octavos

La cara positiva para los equipos españoles la ofreció el Barcelona, que selló su clasificación directa entre los ocho primeros tras imponerse con claridad al Copenhague (4-1) en el Camp Nou. Los daneses se adelantaron en la primera mitad, pero el equipo de Hansi Flick reaccionó con una gran segunda parte en la que marcaron Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford.

Los catalanes jugarán la vuelta en el Camp Nou, en marzo, contra el que salga del cruce entre PSG o Newcastle vs. Mónaco o Qarabag.