LaLiga se juega hoy su última plaza europea

Hoy se juega la última jornada de la fase de grupos de la Champions League y se hace como antaño, jornada unificada para todos los quipos, a las 21:00 todos los equipos saltarán al campo.

36 equipos, 18 partidos, 1 noche, esto nos espera hoy.

¿ Cómo está la clasificación a falta de la última jornada?

Dos equipos clasificados, Arsenal y Bayern, los españoles menos Villarreal se juegan su clasificación y Top 8.

¿Que partidos se juegan hoy?

El Athletic club se juega la clasificación a dieciseisavos en San Mamés, recibe al Sporting Club De Portugal. Una victoria de los Vascos, asegura su presencia en la próxima ronda, con empate o derrota tendrá que esperar a los resultados de sus rivales.

El Atleti recibe en el Metropolitano al Bodo/Glimt. Los del Cholo ya clasificados a dieciseisavos, buscan entrar en el Top 8.

El FC Barcelona se juega esta noche estar en el top 8 frente al Copenhague. PSG y Newcastle se enfrentan entre sí, ambos por delante del club catalán, una victoria de los de Flick adelantaría a cualquiera de los dos, si empatan en París a ambos.

El Real Madrid viaja a Lisboa, a la nueva casa de Jose Mourinho. Quien necesita una victoria y esperar resultados para estar en dieciseisavos. Los blancos necesitan puntuar para sellar su clasificación en el Top 8, con derrota podría clasificarse incluso a la espera de otros resultados.

El Villarreal ya eliminado viaja a Leverkusen, pero se juega mucho en Alemania y puede ayudar al Valencia.

¿Qué se juega aparte de la clasificación a dieciseisavos?

La jornada de hoy, aparte de jugarse la clasificación, hay que estar muy atentos al coeficiente UEFA. Según los resultados que se den y conforme avancen las competiciones europeas, se repartirán los puntos para el ranking que determina el coeficiente. Este coeficiente otorga a las dos primeras federaciones, un puesto extra en Champions.

¿Cómo se determina este coeficiente UEFA?

De él dependen las plazas en Champions League, Europa League y Conference League, así como los cabezas de serie en los sorteos. Su cálculo, aunque técnico, sigue reglas claras y se basa en el rendimiento deportivo de las últimas temporadas.

El coeficiente UEFA de clubes mide el rendimiento individual de cada equipo en competiciones europeas. Los puntos se obtienen partido a partido:

Victoria : 2 puntos

: 2 puntos Empate : 1 punto

: 1 punto Derrota: 0 puntos

A estos se suman puntos extra por logros deportivos, como la clasificación a la fase de grupos o el acceso a rondas eliminatorias (octavos, cuartos, semifinales y final).

El ranking final de cada club se calcula sumando los puntos obtenidos en las últimas cinco temporadas, a los que se añade un pequeño porcentaje del coeficiente de su país, con el objetivo de no penalizar en exceso a clubes de ligas emergentes.

Ranking actual del coeficiente UEFA / UEFA

Así está actualmente la clasificación, a falta de todo este año de competición europea. Por eso es importante el partido del Villarreal, aunque no este en juego su clasificación a la próxima ronda.

El noveno en LaLiga puede ir a Europa

Esta carambola sería posible sí , La copa del Rey la gana un equipo que no ha clasificado a Europa mediante la competición doméstica ( Top 7) y va a Europa League como campeón de Copa, o si el Betis y Celta ganan la Europa League y no clasifican a competición Europea mediante LaLiga. Lo que les daría posición Champions por ser campeón de Europa League.

Con esto y siendo segundos en el Ranking, la UEFA daría 5 posiciones Champions mediante LaLiga, se sumaría el campeón de la Europa League ( Betis, Celta) 6 puestos Champions.

A la Europa League iría el 6 en LaLiga y el campeón de Copa ( no clasificado vía Liga)

Conference league, el séptimo, octavo o noveno según acabe la clasificación los campeones de Copa y Europa League.

En este caso sí el Valencia acaba noveno y el Betis gana la Europa League acabando séptimo, esa plaza se libera y pasa al octavo, que si es el ganador de La copa del Rey irá a Europa League directamente y la plaza de octavo se desplaza al noveno, que iría a Conference League.

Noticias relacionadas

Esto ha sucedido este año en Inglaterra, 6 en Champions, 9 en Europa.