La polémica propuesta de Javier Tebas sobre la piratería por la que regala 50 euros a los aficionados

La polémica por la piratería a la hora de ver el fútbol sigue más candente que nunca. LaLiga, con su presidente Javier Tebas a la cabeza, lleva ya varios años luchando para acabar contra las emisiones ilegales de su competición, sobre todo en la hostelería, donde es bastante común encontrar locales que proporcionen partidos de fútbol aunque no sea mediante el método legal.

En una nueva ola de medidas, LaLiga ha tomado la decisión de renovar su Canal de Denuncias, incentivando a los ciudadanos a que denuncien a los locales que emiten el fútbol de manera pirata. Una propuesta algo polémica en la que el estamento busca que sean los propios aficionados lo que luchen contra la mencionada ilegildad buscando a aquellos que la cometan.

Como recompensa, LaLiga promete dar 50 euros a aquellos usuarios que aporten datos suficientes y verídicos que permitan localizar establecimientos que proyecten los partidos de forma pirata, una cantidad que tampoco parece muy alta. Aún así, el estamento del fútbol español aportaría esa cantidad como un gesto de agradecimiento por la predisposición dle ciudadano de erradicar las emisiones ilegales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / JUAN IGNACIO RONCORONI / EFE

Confidencialidad o el dinero

Para los aficionados que se decidan a denunciar, existirá la posibilidad de hacerlo bajo la más estricta confidencialidad, es decir, sin revelar un solo dato personal, aunque seguramente eso implique renunciar a la suculenta oferta de 50 euros.

Una lucha que viene de lejos

La piratería en las retransmisiones deportivas vuelve a situarse en el centro del debate en el fútbol español. El acceso ilegal a los partidos de LaLiga, a través de páginas web y plataformas no autorizadas, sigue siendo una práctica extendida entre algunos aficionados, pese a los reiterados avisos sobre sus consecuencias legales y económicas. Ante este escenario, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha endurecido su discurso y ha condenado públicamente estas prácticas, a las que considera una amenaza directa para la sostenibilidad del fútbol profesional.

Tebas ha insistido en que la piratería no es un problema menor ni anecdótico. Según LaLiga, las emisiones ilegales provocan pérdidas millonarias cada temporada, afectando no solo a los grandes clubes, sino también a los de menor presupuesto, que dependen en gran medida de los ingresos por derechos audiovisuales. “Cada partido pirateado es dinero que se pierde para mejorar estadios, cantera y competitividad”, ha señalado en diversas intervenciones públicas.

Piratería en el fútbol / EFE

En los últimos años, LaLiga ha reforzado su estrategia contra las emisiones ilegales mediante el uso de tecnología para detectar señales pirata en tiempo real, así como mediante acciones legales contra los responsables de estas plataformas. Estas medidas han generado polémica, especialmente entre usuarios que denuncian bloqueos excesivos o problemas de acceso a páginas legales durante los partidos. No obstante, la patronal defiende que se trata de actuaciones necesarias para proteger un producto que genera miles de empleos directos e indirectos.

La condena de Tebas hacia la piratería también busca concienciar al aficionado. El presidente de LaLiga subraya que consumir fútbol de manera ilegal no es un acto sin consecuencias y apela a la responsabilidad colectiva para preservar el futuro de la competición. Mientras tanto, el debate sigue abierto entre quienes reclaman precios más accesibles y quienes, desde la organización, advierten que sin ingresos suficientes el modelo actual del fútbol profesional sería insostenible.