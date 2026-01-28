Premio para el Valenciano Rubén García

El Club Atlético Osasuna y Rubén García han alcanzado un acuerdo para extender su compromiso hasta el 30 de junio de 2027, consolidando una relación que ya forma parte de la historia reciente de la entidad. Aunque su anterior contrato incluía una cláusula de renovación automática ligada a objetivos deportivos, ambas partes han optado por sellar de forma anticipada la continuidad del futbolista, reforzando así el proyecto deportivo del club rojillo.

De este modo, el mediapunta de Xàtiva disputará su novena temporada en El Sadar, un estadio en el que se ha convertido en referente, líder y uno de los jugadores más queridos por la afición. Su cláusula de rescisión se mantiene en 8 millones de euros y este miércoles, a las 12:30 horas, ofrecerá una rueda de prensa junto al director deportivo, Braulio Vázquez.

Un acuerdo estratégico para el presente y el futuro

La renovación de Rubén García responde a una apuesta clara de Osasuna por la estabilidad, la experiencia y el compromiso. El futbolista valenciano representa los valores que la entidad quiere transmitir dentro y fuera del campo: trabajo, constancia, humildad y sentido de pertenencia.

Desde su llegada en 2018, cuando el equipo militaba en Segunda División, Rubén ha sido una pieza clave en el crecimiento deportivo del club. Su continuidad garantiza liderazgo en el vestuario y un referente para los jóvenes canteranos que aspiran a consolidarse en Primera División.

Números que avalan una carrera ejemplar

A nivel estadístico, Rubén García ya suma 281 partidos oficiales con la camiseta rojilla, lo que le convierte en el jugador con más encuentros de la actual plantilla y en el vigesimoprimero en el ranking histórico del club.

En el apartado ofensivo, el mediapunta ha participado directamente en 72 goles, con 33 tantos y 39 asistencias. Unos registros que reflejan su influencia en el juego, su capacidad para generar peligro y su importancia en los momentos decisivos.

Su polivalencia le ha permitido rendir en distintas posiciones del centro del campo y del ataque, adaptándose a diferentes entrenadores y sistemas tácticos sin perder protagonismo.

Liderazgo, compromiso y ADN rojillo

Más allá de los números, Rubén García se ha consolidado como uno de los capitanes del equipo y como una figura respetada dentro del vestuario. Su actitud profesional, su implicación en el día a día y su cercanía con los compañeros le han convertido en un referente. Asimismo, su identificación con Navarra y con la filosofía del club ha fortalecido su vínculo con la afición. A lo largo de los años, ha demostrado sentirse parte de la familia rojilla, defendiendo el escudo con orgullo en cada partido.

Este compromiso ha sido clave para que Osasuna decidiera anticiparse y asegurar su continuidad, evitando incertidumbres y reforzando la confianza mutua.

Un referente del siglo XXI en El Sadar

La figura de Rubén García ya trasciende lo meramente deportivo. Su nombre está asociado a una de las etapas más estables y exitosas del Osasuna del siglo XXI, junto a otros futbolistas que marcaron época en el club. Su capacidad técnica, su golpeo de balón, su visión de juego y su sacrificio defensivo le han convertido en uno de los centrocampistas más completos que han vestido la camiseta rojilla en las últimas décadas. Con esta renovación, el futbolista continúa construyendo un legado que lo sitúa entre los grandes referentes históricos de la entidad navarra.

Con contrato hasta 2027, Rubén García afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir siendo protagonista en Primera División y de contribuir al crecimiento del equipo. A sus 32 años, mantiene intacta su motivación y su deseo de competir al máximo nivel. La renovación supone una garantía para el presente y una apuesta segura para el futuro inmediato del club, que seguirá contando con uno de sus pilares deportivos y emocionales. Osasuna y Rubén García prolongan así una historia de fidelidad, éxito y compromiso que ya forma parte del patrimonio sentimental del fútbol navarro.