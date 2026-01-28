Las opciones de la última jornada de la Champions: 30 de los 36 equipos se juegan la clasificación

De los 18 partidos que cierran de manera simultánea, este miércoles a las 21.00 horas, la fase liga de la Champions 2025/26, solo uno será a título de inventario. Se trata del Arsenal-Kairat, el duelo entre el primer y el último clasificado. En los otros 17, al menos uno de los contendientes se juegan algo, bien sea la clasificación entre los 24 primeros, bien esquivar el 'playoff' de dieciseisavos acabando en el 'top8'. Hay que recordar que los equipos clasificados entre la 9ª y la 24ª posición tienen que disputar una eliminatoria previa a los octavos de final.

Solo seis de los 36 equipos que disputan la competición llegan a la octava y última parada sin nada en juego: los líderes Arsenal (21 puntos) y Bayern (18) y los cuatro que ya no tienen opciones matemáticas de clasificación, Eintracht (4), Slavia (3), Villarreal (1) y Kairat (1). Este año, eso sí, ninguno de los grandes contendientes al título corren el riesgo de quedar eliminados, una posibilidad que el año pasado angustió al Manchester City y, curiosamente, al PSG, quien fue finalmente el ganador del título. El equipo amenazado de eliminación con mayor jerarquía es el Nápoles, vigente campeón de la Serie A.

Última jornada de la Champions FC Barcelona - Copenhague

- Copenhague Benfica - Real Madrid

Atlético - Bodø/Glimt

- Bodø/Glimt Athletic - Sporting CP

- Sporting CP Leverkusen - Villarreal

Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Mónaco - Juventus

Dortmund - Inter

Brujas - Marsella

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Liverpool - Qarabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Praga

PSG - Newcastle

PSV - Bayern

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Nápoles - Chelsea

La pelea por la clasificación

Real Madrid, Liverpool (15), Tottenham (14), PSG, Newcastle, Chelsea, Barça, Sporting CP, Manchester City, Atlético, Atalanta (13), Inter y Juventus (12) tienen garantizada su continuidad en la Champions, a expensas de saber si lo harán entre los ocho primeros o tendrán que jugar el 'playoff'. Borussia Dortmund (11), Galatasaray y Qarabag (10) también tienen el pase virtualmente sellado, pero aún deben refrendarlo, con el latente riesgo de que una muy improbable carambola les deje fuera. El octavo, ahora mismo, es el Chelsea, con 13 puntos y una diferencia de goles de +6.

Por debajo de todos ellos, aparece un pelotón de 14 equipos que deben pugnar por las otras seis plazas en disputa. Ese será el objetivo de Marsella, Leverkusen, Mónaco (9), PSV, Athletic, Olympiacos, Nápoles, Copenhague (8), Brujas (7), Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Union SG y Ajax (6). El corte, ahora mismo, lo marca el Olympiacos, 24º clasificado con 8 puntos y una diferencia de goles de -5.

Las opciones de los equipos españoles

La diferencia de goles general de los equipos será decisiva para ordenar a los equipos en la clasificación final. Un criterio de desempate que permite que el Real Madrid, tras sus goleadas al Kairat y al Mónaco, tenga prácticamente garantizado el pase al 'top8' si empata en su visita el Benfica de José Mourinho. La victoria, claro está, también le vale. Una derrota le dejaría seriamente amenazado de tener que disputar el 'playoff'.

El Real Madrid necesita ganar para asegurarse el 'top8' de la Champions. / AP

Para el Barça y el Atlético, en cambio, la victoria en casa frente a Copenhague y Bodo/Glimt, respectivamente, es casi imprescindible para esquivar la ronda previa, aunque ambos dependerán en todo caso de lo que ocurra en el resto de partidos. Por eso les convendría, ya puestos, buscar sendas goleadas si les es posible. Lo mismo le sucede al Manchester City (juega en casa contra el Galatasaray) y al vigente campeón, un PSG que recibe en París al Newcastle en el gran partido de esta jornada final, todos ellos en el pelotón de ocho equipos que tienen 13 puntos.

Noticias relacionadas

El otro equipo español con cosas en juego, dado que el Villarreal lleva dos jornadas matemáticamente eliminado, es el Athletic. Las cuentas son muy claras para los bilbaínos: si ganan al Sporting de Portugal en San Mamés, estarán entre los 24 primeros. Empatar o perder, aunque las matemáticas no sean tajantes al respecto, les llevaría a la eliminación. Y, recordemos, con este formato ya no hay repescas hacia la Europa League.

Clasificación de la Champions Arsenal - 21 (+18) Bayern Múnich - 18 (+13) Real Madrid - 15 (+11) Liverpool - 15 (+6) Tottenham - 14 (+8) PSG - 13 (+10) Newcastle - 13 (+10) Chelsea - 13 (+6) Barcelona - 13 (+5) Sporting CP - 13 (+5) Manchester City - 13 (+4) Atlético - 13 (+3) Atalanta - 13 (+1) Inter - 12 (+6) Juventus - 12 (+4) Borussia Dortmund - 11 (+4) Galatasaray - 10 (0) Qarabag - 10 (-2) Olympique de Marsella - 9 (0) Bayer Leverkusen - 9 (-4) Mónaco - 9 (-6) PSV - 8 (+1) Athletic - 8 (-4) Olympiacos - 8 (-5) Nápoles - 8 (-5) Copenhague - 8 (-6) Brujas - 7 (-5) Bodø/Glimt - 6 (-2) Benfica - 6 (-4) Pafos - 6 (-6) Union SG - 6 (-10) Ajax - 6 (-12) Eintracht Frankfurt - 4 (-9) Slavia Praga - 3 (-11) Villarreal - 1 (-10) Kairat Almaty - 1 (-14)

Suscríbete para seguir leyendo