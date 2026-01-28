Así fue el brutal accidente mortal de un grupo de aficionados del PAOK

Los accidentes de carretera están a la orden del día y son varias las vidas que se pierden cada año sobre el asfalto. Sin ir más lejos, en España fallecieron 1.119 personas en siniestros de tráfico en vías interurbanas a lo largo de 2025. En otros muchos países europeos, las cifras son todavía peores y queda claro que se trata de una de las causas de muerte no natural más habitual.

El caso es que el PAOK de Salónica disputa este jueves un encuentro de Europa League ante el Lyon y no son pocos los aficionados que deciden acudir por carretera. Toda una travesía que puede durar más de 20 horas al volante.

Siete muertos y tres heridos graves

Uno de los grupos de seguidores griegos se habían propuesto viajar en furgoneta y habrían ampliado su ruta para pasar por Rumanía de camino a Francia. En un momento de adelantamiento y tras rebasar a un furgón que grabó toda la escena, su vehículo se estrelló frontalmente contra otro camión que marchaba en sentido contrario.

El adelantamiento previo se hizo correctamente y su vehículo había empezado a colocarse de nuevo en su carril derecho, pero por una cosa u otra (la investigación está abierta), regresó a la vía contraria en el peor momento posible y sin dejar margen de reacción al otro conductor. El resultado: siete muertos de manera inmediata y tres heridos graves cuyas vidas corren serio peligro.