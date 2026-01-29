El Alavés ya tiene recambio para Carlos Vicente: Ángel Pérez

La salida de Carlos Vicente rumbo al Birmingham City, que ha dejado cerca de ocho millones de euros en las arcas del Alavés, ya tiene relevo. El conjunto babazorro ha cerrado la incorporación de Ángel Pérez, que llega procedente del SD Huesca, tiene 23 años y firma contrato hasta junio de 2030.

El Deportivo Alavés ha confirmado hoy el acuerdo con Ángel Pérez (Zaragoza, 2002), futbolista que aterriza en Mendizorroza como apuesta de presente y futuro para la banda derecha. Su llegada sirve para cubrir la vacante dejada por Carlos Vicente, uno de los jugadores más determinantes del equipo albiazul en las dos últimas temporadas.

Formado en el Montecarlo Zaragozano, el nuevo extremo del Alavés ha vivido una progresión acelerada en los últimos años. Tras un primer paso por el CD Cuarte, recaló en el Huesca en el verano de 2022, desde donde fue encadenando cesiones para seguir creciendo. Primero en el Utebo FC y, especialmente, en el Rayo Cantabria, donde firmó una notable temporada en Segunda Federación: 32 partidos, diez goles y diez asistencias, cifras que le situaron en el radar del fútbol profesional.

Ese rendimiento le permitió dar el salto al primer equipo del SD Huesca en la presente campaña. A las órdenes de Jon Pérez Bolo, Ángel Pérez ha disputado 21 partidos oficiales entre Liga y Copa, con un balance de tres goles y dos asistencias, en una temporada de adaptación al fútbol profesional.

Carlos Vicente, el Ferrol y el Valencia en el invierno 2023/24

Desde el Deportivo Alavés definen a su nuevo fichaje como «un extremo rápido, con desborde, buenos recursos técnicos y capacidad para llegar a zonas de finalización». Con su incorporación, el club suma juventud, talento y valor de futuro a su línea ofensiva, asumiendo que el impacto inmediato difícilmente será comparable al de Carlos Vicente. Si bien, cabe recordar que, en su día, el pelirrojo también llegó de la segunda categoría, precisamente, del Racing de Ferrol. Por entonces, el Valencia estuvo muy cerca de cerrar el fichaje, aunque sin una mínima inversión no se concretó.

Ángel Pérez ya se encuentra este miércoles en Gasteiz, donde se pondrá a las órdenes de Eduardo Coudet y estará disponible para debutar en los próximos compromisos oficiales del Alavés. De hecho, ya va en la expedición alavesista que ha viajado a Barcelona para medirse este viernes al RCD Espanyol.