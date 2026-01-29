Betis y Celta avanzan en la Europa League

Los dos equipos españoles de la Europa League, Real Betis y Celta de Vigo, han avanzando hacia las siguientes eliminatorias de la competición. Los béticos, mejor imposible, pasan a los octavos directamente al acabar entre los ocho mejores tras batir por dos goles a uno al Feyenoord. Los celtiñas, por su parte, deben conformarse con los dieciseisavos después de empatar a un tanto con Estrella Roja en Belgrado. Dentro del top 24, en decimosexta plaza, como el Betis, también podrá jugar la vuelta como local.

Aunque con sufrimiento, el Betis cumplió y pasó como cuarto en la tabla después de vencer al Feyennord. La etsrella verdiblanca, Antony, abrió el marcador con un zurdazo colocado desde la frontal y, más tarde, asistió para el cabezazo del internacional marroquí Abde en el 2-0. Tengstedt, en el único error del portero Pau López, redujo diferencias e hizo que los aficionados en La Cartuja padecieran por la posibilidad de que el empate final los hubiera dejado fuera del top 8.

Isco, Amrabat, Junior, Ricardo, Lo Celso, Bellerón y Cucho Hernández fueron las ausencias del equipo sevillano, que sí contó con Antony, pese a sus molestias en el pubis. Lo visto en La Cartuja, donde el domingo jugará el Valencia, evidencia que el brasileño estará presente. Jugará con molestias, lo que ante los holandeses no le impidió marcar un golazo y generar una asistencia. Manuel Pellegrini confía en recuperar algún efectivo para el choque ante los de Corberán.

Solidaridad con los aficionados griegos fallecidos en accidente

Por otro lado, fuera de lo futbolístico, el Real Betis mostró una pancarta en apoyo al PAOK por el fatal accidente de coche en el que fallecieron siete hinchas griegos cuando iban a ver a su equipo al chocar con un camión. "Nadie merece perder su vida siguiendo al equipo de sus amores", fue el mensaje de la pancarta. El PAOK mostró en la pasada jornada toda su solidaridad con una pancarta en apoyo a los damnificados por el accidente ferroviario sucedido en Adamuz. "Adamuz-Tempi, diferente lugar, misma tragedia", rezaba el cartel, aludiendo también al trágico accidente ferroviario que ocurrió en 2023 en Tempi (Grecia), donde fallecieron 57 personas.

Los posibles rivales de los verdiblancos en octavos, que se jugarán a mediados de marzo, son: Nottingham, Fenerbahçe, Panathinaikos y Viktoria Pilsen.

Gol del recién fichado Fer López

Por su parte, en febrero, los días 19 y 26 de febrero el Celta se medirá a PAOK o Lille. Los gallegos empataron (1-1) en Belgrado, con un tanto del recién fichado Fer López a los 87 minutos. Solo dos después firmó las tablas para los serbios el brasileño Bruno Duarte.