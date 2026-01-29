España pasa a cuartos del Europeo con una exhibición ofensiva en el Tivoli Arena

El Tivoli Arena abrió sus puertas para acoger el tercer y último duelo de la fase de grupos para la selección nacional, un encuentro decisivo en el que La Roja buscaba sellar su billete a los cuartos de final. Desde el primer instante, el combinado dirigido por Jesús Velasco impuso su identidad: ritmo alto, posesión y una presión adelantada que asfixió a Bélgica.

El conjunto español llevó la iniciativa con naturalidad, igual que en los otros partidos del grupo. Bélgica, consciente de su fragilidad defensiva, reservaba sus mejores recursos ofensivos para acciones puntuales, mientras sufría para superar la primera línea de presión.

La presión asfixiante de Cortés y Adolfo en la salida de balón belga surtió efecto. Cortés interceptó un pase en zona comprometida y asistió a Adri Rivera, que definió con calma para establecer el 1-0.

Poco después, una falta cometida por Jasper Buyl sobre Rivillos permitió a Antonio ejecutar un misil directo a portería desde unos 14 metros. El disparo, seco y potentísimo, dejó sin respuesta a Vrancken y elevó el marcador al 2-0.

Bélgica reaccionó con un destello de calidad individual. Gréllo, en una jugada que se inventó él solo, picó la pelota con una sutileza exquisita para colocar el 2-1.

La respuesta del combinado nacional fue fulminante: Pablo Ramírez peleó un balón dividido cerca del área y lo cedió para que Raya, desde lejos, fusilara el 3-1.

Apenas unos segundos después, un córner botado por Ricardo Mayor terminó en un remate de primeras de Raya que firmaba el 4-1. La Roja siguió desatada, generando ocasiones y manteniendo una circulación brillante, mientras anulaba a Rahou, el pívot más determinante de Bélgica.

Avalancha ofensiva

La reanudación no pudo empezar mejor. Antes de cumplirse el primer minuto, Pablo Ramírez recibió de espaldas, se giró con elegancia y soltó un zurdazo a la escuadra para firmar un auténtico golazo: 5-1.

El sexto llegó poco después. Un disparo lejano de Ricardo Mayor obligó a Vrancken a intervenir, pero el rechace quedó muerto en el área y Cecilio, rapidísimo, empujó el 6-1.

El trabajo defensivo del combinado nacional fue impecable: primera línea agresiva, líneas juntas y lectura perfecta de los contragolpes belgas.

Y entonces apareció Adolfo. El ala catalán, que aún no se había estrenado en esta Eurocopa, dejó una acción marca de la casa: bicicleta, zurdazo y balón entre las piernas del portero para el 7-1.

En la jugada siguiente, Cortés volvió a robar arriba y Adolfo buscó su doblete inmediato. Vrancken lo evitó, pero el rechace cayó en los pies de Mellado, que soltó un zurdazo imparable a la escuadra para el 8-1.

El festival continúa: goles, circulación y confianza

En una jugada colectiva preciosa, Novoa filtró un pase al corazón del área y Cecilio firmó el 9-1. El décimo llegó tras una conducción espectacular de Cecilio desde campo propio: una arrancada que rompió líneas y terminó con un pase generoso para que Raya completara su hat-trick.

Bélgica, más pendiente de lo que sucedía en el otro partido del grupo (Eslovenia vs. Bielorrusia), encontró un pequeño consuelo con un gol de Bachar. Más tarde, Rahou dejó otro detalle de calidad con un taconazo que puso el 10-3 definitivo.

La Roja termina la fase de grupos como líder del grupo C, tras tres partidos en los que ha sido claramente superior a todos sus rivales. Aunque ya partía como favorita, lo ha demostrado con solvencia, contundencia y un juego que invita al optimismo de cara a los cuartos de final.

Ficha técnica:

10 - ESPAÑA: Didac Plana; Adrián Rivera, Adolfo, Cortés, Mellado -equipo inicial- Chemi (ps), Cecilio, Ricardo Mayor, Antonio Pérez, Raya, Pablo Ramírez, Rivillos, Gordillo, Novoa

3 - BÉLGICA: Vrancken; Rahou, Gréllo, Ghislandi, Cordier -equipo inicial- Meyers (ps), Dochez, Dillien, Bachar, Vaelen, Aabbou, Buyl, Vanderheyden, Qoli

GOLES: 1-0 Adri Rivera (2’), 2-0 Antonio Pérez (5’), 2-1 Gréllo (7’), 3-1 Raya (7’), 4-1 Raya (7’), 5-1 Pablo Ramírez (20’), 6-1 Cecilio (23’), 7-1 Adolfo (26’), 8-1 Mellado (26’), 9-1 Cecilio (34’), 10-1 Raya (34’), 10-2 Bachar (35’), 10-3 Rahou (39’).