El portero firma los mismos goles que Vinicius

El portero ucraniano del Benfica, Anatoli Trubin, le dio el pase a dieciseisavos a su equipo, pero no parando, sino metiendo gol tras un gran remate de cabeza.

Aunque no fue decisivo, el portero del conjunto lisboeta. Con el partido ya encaminado, el equipo de José Mourinho necesitaba un gol para mantener vivas sus opciones en la máxima competición europea. En la última jugada, el técnico decidió subir al gigantón ucraniano al ataque, y fue él quien cerró la cuenta.

No solo le dio el pase a su equipo, también expulsó al Real Madrid del Top 8 y ahora está obligado a pasar por la ronda extra, pudiendo ser su verdugo, su próximo rival.

El dato que mata a Vinicius

Con el gol ayer del portero del Benfica, este iguala en la clasificación de goleadores al delantero del Real Madrid Vinicius JR, con tan solo 1 gol en los 8 partidos de fase de liga de la Champions.

El dato es contundente: con su gol, Anatoli Trubin igualó a Vinícius en esta Champions League. Y es que, en siete partidos, el brasileño solo ha sido capaz de marcar un tanto en la fase de grupos, ante el Mónaco. Cifras muy pobres para lo que se espera de una supuesta estrella del equipo, su compañero Mbappé ha metido 13 goles y le ha robado todo protagonismo al brasileño.

Mourinho ve la luz

El exentrenador del Real Madrid con la victoria de ayer en el estadio da Luz, no solo se clasifica para la próxima ronda de la Champions, sino que también echa del Top 8 al Real Madrid, que tendrá que jugar una ronda extra de dieciseisavos en esta competición, algo que no les hará mucha gracia tal y como está el calendario.

A más inri, el Benfica puede ser el rival en esta fase extra, eso o viajar hasta el frío Noruego y enfrentarse al Bodø/Glimt.