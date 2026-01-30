El calvario de Antony antes de enfrentarse al Valencia que alerta al beticismo

El enfado de Antony tras ser sustituido ante el Alavés generó mucho debate en el beticismo. El brasileño, cambiado en el 60', mostró un profundo malestar que se encargó de explicar en redes sociales horas después, reconociendo que le provocó frustración la derrota en Mendizorroza debido a la elevada dificultad que habrá por entrar en Champions League esta temporada y a su autoexigencia, consciente de que es de los futbolistas más diferenciales de la plantilla. A pesar de ello, el '7' arrastra una pubalgia durante el último mes que le produce un dolor muy agudo, pero que no le impide seguir brillando pese a la dificultad.

El extremo, con gol y asistencia, fue decisivo en la victoria del Betis ante el Feyenoord para pasar a los octavos de la Europa League, pero reconoció, en la entrevista pospartido, que lleva varias semanas pasándolo mal debido a su dolor en el pubis. "Hoy es un día muy especial para mí. Vengo jugando con sacrificio. Todos en mi equipo, el míster, todos saben el dolor que tengo desde el partido del Getafe. Tengo mucho dolor, pero por este club hago el sacrificio y tengo mucho orgullo de vestir la camiseta de Betis", desveló en los micrófonos de Movistar Plus.

Sobre la pubalgia que limita su frescura sobre el terreno de juego, sin alejarse de su condición de futbolista diferencia, comentó que está jugando "con mucho dolor. Siempre hablaba con mi mujer, con todos en casa, que estaba difícil porque yo quería hacer las cosas, pero el dolor me molestaba mucho y no lo podía hacer. Yo soy un jugador que me cuido mucho. Ahora tenemos que cambiar rápido la página porque el domingo ya tenemos otro partido".

Pellegrini dirige el entrenamiento previo al Betis - Valencia / Agencias / EFE

Ante el notable rendimiento que está mostrando, parece inviable su ausencia contra el Valencia, aunque Pellegrini es partidario de dosificarlo con tal de que su dolor disminuya. "Lo vamos llevando con precaución durante la semana, es una lesión bastante complicada en algunos aspectos pero también cuando calientas te permite seguir trabajando". Sin embargo, todo apunta a que Antony se vestirá de corto este domingo en La Cartuja, sobre todo, debido a la plaga de bajas que azota a la plantilla verdiblanca.

Muchas bajas en el Betis

A las bajas que vienen de atrás como son las de Amrabat, Isco o Junior Firpo se sumó hace unas semanas la de Cucho Hernández, su delantero más goleador. Por otro lado, recientemente han caído otras piezas importantes como Héctor Bellerín, Rodrigo Riquelme y Lo Celso. Mientras, Natan vio la quinta amarilla en Mendizorroza. Numerosas bajas para que sobren los motivos para soñar con un Valencia 'rascando' en La Cartuja contra el Betis.