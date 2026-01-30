El derbi vasco está a la vuelta de la esquina. El Athletic Club recibe en San Mamés a la Real Sociedad en un duelo cargado de historia y presión. Los de Ernesto Valverde se encuentran en una pésima racha y es que han perdido cuatro de los últimos cinco encuentros ligueros, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso. Los easotarras, por su parte, han salido del pozo tras conseguir 11 de los últimos 15 puntos en juego. Los derbis, ya se sabe, son tan especiales que no entienden de rachas.

San Mamés se vestirá de gala para recibir a sus vecinos, pero Valverde no podrá contar con numerosos jugadores debido a la larga lista de bajas que tiene... y además se ha incrementado esta misma semana con las lesiones de Vivian y Sancet. El problemón que viene arrastrando el técnico este curso está en su momento más alto y podría ir a más de cara al partido copero de Mestalla frente al Valencia CF del miércoles. La Real, en cualquier caso, también notará la ausencia de jugadores vitales para su esquema como la baja de Kubo por lesión, la de Caleta-Car por sanción e incluso otros que serán duda hasta el último momento.

Mikel Oyarzabal, ante el Getafe / Europa Press

Alineaciones probables del Athletic - Real Sociedad

Athletic Club: Unai Simón; Adama, Yuri, Paredes, Areso; Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez; Berenguer, Navarro y Guruzeta.

Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez, Zubeldia, Martín, Aramburu; Turrientes, Soler, Brais; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.