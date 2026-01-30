Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Alineaciones probables del Athletic - Real Sociedad

Ambos técnicos contarán con varias bajas, especialmente los de Valverde, que no deja de perder jugadores

Ernesto Valverde, en Mestalla

Ernesto Valverde, en Mestalla / EFE

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El derbi vasco está a la vuelta de la esquina. El Athletic Club recibe en San Mamés a la Real Sociedad en un duelo cargado de historia y presión. Los de Ernesto Valverde se encuentran en una pésima racha y es que han perdido cuatro de los últimos cinco encuentros ligueros, acercándose peligrosamente a los puestos de descenso. Los easotarras, por su parte, han salido del pozo tras conseguir 11 de los últimos 15 puntos en juego. Los derbis, ya se sabe, son tan especiales que no entienden de rachas.

San Mamés se vestirá de gala para recibir a sus vecinos, pero Valverde no podrá contar con numerosos jugadores debido a la larga lista de bajas que tiene... y además se ha incrementado esta misma semana con las lesiones de Vivian y Sancet. El problemón que viene arrastrando el técnico este curso está en su momento más alto y podría ir a más de cara al partido copero de Mestalla frente al Valencia CF del miércoles. La Real, en cualquier caso, también notará la ausencia de jugadores vitales para su esquema como la baja de Kubo por lesión, la de Caleta-Car por sanción e incluso otros que serán duda hasta el último momento.

Mikel Oyarzabal of Real Sociedad controls the ball during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and Real Sociedad at Coliseum de Getafe stadium on January 09, 2026, in Getafe, Spain. AFP7 09/01/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPAIN;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Getafe CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports;

Mikel Oyarzabal, ante el Getafe / Europa Press

Alineaciones probables del Athletic - Real Sociedad

Athletic Club: Unai Simón; Adama, Yuri, Paredes, Areso; Galarreta, Jauregizar, Unai Gómez; Berenguer, Navarro y Guruzeta.

Noticias relacionadas

Real Sociedad: Remiro; Sergio Gómez, Zubeldia, Martín, Aramburu; Turrientes, Soler, Brais; Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents