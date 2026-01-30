Benzema se planta y no quiere jugar en Arabia
El jugador francés se siente ninguneado con la oferta de renovación a la baja del Al -Ittihad
Parece ser que la aventura de Karim Benzema en Arabia Saudí, está llegando a su fin. El jugador francés se siente estafado y humillado por su actual club el Al -Ittihad.
El club le había prometido a Benzema una oferta de renovación que mantendría sus condiciones económicas o incluso las incrementaría, sin embargo, la propuesta real incluye una rebaja salarial significativa, según L´Equipe.
Benzema se planta
El delantero ha comunicado al club que no va a jugar más hasta que se resuelva esta situación y que, abandonará el equipo al finalizar su contrato en verano si no hay una nueva oferta.
El jugador lo considera una falta de respeto tanto a su trayectoria como a su momento actual, 57 goles en 87 partidos desde su llegada a Arabia.
Su entrenador lo avala
Sergio Conceiçao ha salido a defender a su jugador y ha comentado lo buen profesional que es “Lo único que puedo decir es que Karim es un excelente profesional"
Al mismo tiempo, Conceiçao quiso despejar la atención sobre sí mismo y dirigirla al club, dejando claro su enfoque en el equipo:“Habrá que preguntarle al club por Karim. Estoy aquí para entrenar, preparar los partidos, obtener resultados y ganar títulos”.Decía el entrenador.
Mal momento
Su decisión de no jugar llega en un muy mal momento para su equipo, sexto en liga a 10 puntos de la Champions asiática y 15 del liderato de la Saudí pro League, el año pasado Karim y su equipo lograron un doblete nacional.
El futuro
El contrato del francés expira en verano, y ante esta situación, el jugador quedaría en el mercado como agente libre, lo que le permitiría firmar con cualquier club del mundo. Su deseo inicial era permanecer en Arabia, pero tras el ninguneo por parte de su club, podría regresar a Europa.
