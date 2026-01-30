El PAOK griego, rival del Celta en dieciseisavos de final de la Europa League

El PAOK de Salónica será el rival del Celta en los dieciseisavos de final de la Europa League. El sorteo celebrado a mediodía de este viernes en Nyom (Suiza) he emparejado al conjunto de Claudio Giráldez con el equipo griego, un viejo conocido al que ya derrotó en Balaídos en el primer partido de la fase de grupos (3-1).

El encuentro de ida se celebrará el 19 de febrero en el Estadio Tumba de Tesalónica y el de vuelta una semana después, el día 26, en Balaídos. En el caso de superar la eliminatoria, el Celta se mediría en octavos de final al Aston Villa o al Olympique de Lyon, dos de los grandes favoritos a levantar el título en Estambul el próximo mes de mayo.

Decimoséptimo clasificado de la fase liga, el cuadro que dirige el rumano Razvan Lucescu era uno de los dos rivales que le podían corresponderle a los celestes en el sorteo. El otro era el Lille francés, que acabó la primera ronda de la competición decimoctavo y que tendrá como adversario al Estrella Roja de Belgrado.

Aunque ambos equipos parten de cero en la eliminatoria, que se celebrará a doble partido, el precedente de la fase de grupos favorece a los de Giráldez, que se impusieron por 3-1 en el estadio celeste a los de Razvan Lucescu con goles de Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swedberg después de que Giakoumakis adelantase en el marcador a los helenos. Konstantelias, el mejor jugador del PAOK, vio ayer tarjeta roja y se perderá el partido de ida en Salónica.

El PAOK concluyó la fase inicial en decimoctava posición con 12 puntos, uno menos de los firmados por el Celta. Antes de caer en Balaídos, los de Lucescu se habían empatado sin goles frente al Maccabi de Tel Aviv y posteriormente se impusieron a domicilio al Lille (3-4), golearon en Tesalónica al Young Boys suizo (4-0), derrotaron, también como locales,l al Betis (2-0) y empataron frente al Brann Noruego (1-1) y el Ludogorets (3-3) antes de ser claramente superados en la última jornada por el Olympique de Lyon (4-0).

Algo mejor le fue a los celestes, pese a su derrota frente al Stuttgart en el duelo inaugural (3-1). Los de Giráldez superaron luego consecutivamente al Niza (2-1) en Balaídos y a domicilio al Dinamo de Zabreg (0-3) para caer más tarde ante el Ludogorets (3-2) y el Bolonia (1-2), ganar como locales al Lille y empatar con el Estrella Roja en Belgrado (1-1) en la última jornada de la fase de grupos.

El Celta ha reaccionado con optimismo al emparejamiento frente al conjunto heleno, aunque desde el club se advierte que esta eliminatoria a doble partido poco tendrá que ver con el partido de la fase de grupos que ambos equipos disputaron el pasado 2 de octubre.

«Ir a visitarlos a Salónica imagino que será algo bastante diferente. Estamos muy esperanzados y con mucha ilusión», ha declarado el director de fútbol del Celta, Marco Garcés, que se ha desplazado con Iago Aspas hasta Nyom para asistir en directo al sorteo. «Sabemos la pasión que se vive en Grecia, que todos nos advierten que hay que vivir. Tenemos mucha ilusión de seguir escalando», ha precisado en declaraciones a Movistar el responsable deportivo celeste, que ha se ha mostrado aliviado por la baja del delantero Giannis Konstantellias, la estrella del PAOK: «Es un gran jugador. Lo sufrimos en nuestra casa. No es que le desee ningún mal, pero saber que no juega en un beneficio».

Garcés ha valorado la buena racha del Celta, pese al último tropiezo liguero en Anoeta, que el ejecutivo mexicano ha calificado de «accidente». «Me parece que estamos bastante bien. Tenemos una racha muy positiva. Lo de la Real Sociedad fue un accidente. Ayer [por el jueves], estuvimos a dos minutos de ganar un partido que merecimos ganar y la incorporación de Fer López ha generado bastante ilusión en la afición», ha comentado.

El director deportivo celeste se ha mostrado, por otra parte, impresionado con escenario en el que se ha celebrado el sorteo. «Es un escenario espectacular en un lugar idílico este edificio que tiene la UEFA. Todo impresiona, el profesionalismo con el que se lleva todo. Ahora a esperar a ver qué viene porque una cosa es en casa y otra irlos a visitar», ha elogiado Garcés, que ha puesto en valor la capacidad organizativa del Celta: «El cuidado con el que se prepara nos ha generado un buen karma dentro de los clubes de Europa. Todos hablan de la buena experiencia que se llevan de venir a Vigo, de lo espectacular que está el estadio, del himno, de la comida gallega».

El responsable de fútbol celeste se ha referido, por último, a la situación del mercado a escasamente 72 horas de que eche el cierre: «Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos, pero no dejamos de estar en activo viendo qué oportunidades lanza el mercado y, de nuevo, muy esperanzados en conservar la plantilla como está».