Los equipos de Mbappé marcan más cuando él no está

Aunque los registros individuales de Kylian Mbappé en el Real Madrid son destacables y está cerca de algunas leyendas, los números colectivos del equipo en cuanto a goles han empeorado desde su llegada al Bernabéu.

Siempre se ha comentado un cierto lastre de Mbappé hacia sus equipos y su forma de jugar, el debate de si juegan mejor con él o sin él.

Kylian Mbappé con la camiseta del Madrid / EFE

¿Cuáles son los datos?

El periodista Antón Meana, de la Cadena SER, reveló en El Larguero, unos sonrojantes datos sobre Mbappé y el rendimiento goleador de sus equipos.

Nadie pone en duda la calidad del jugador ni sus extraordinarios números de cara a portería, pero tener un imán tan grande sobre él, acaba lastrando a sus equipos.

Antes de la llegada de Mbappé, el Real Madrid promediaba 2,29 goles por partido. En su primera temporada en el club blanco, ese promedio bajó a 2,05 goles por partido, y esta temporada, hasta la fecha, se mantiene ligeramente inferior con 2,27 goles por partido.

Aunque la temporada pasada fue el pichichi del equipo y está temporada va en camino de ello, no es capaz de contagiar el gol a sus compañeros.

Mbappé y Vinicius con el Real Madrid / EFE

Todo lo contrario en París se vive una situación contraria a la que se vive en Madrid. El club parisino ha pasado de marcar 124 goles en 53 partidos, un promedio de 2,34 por partido en la última temporada de Mbappé con el PSG. Los de Luis Enrique pasaron a anotar 168 goles en 65 partidos, un promedio de 2,58 por partido en el año uno sin el francés.

A esto hay que añadirle que en la primera temporada sin el galo el PSG consiguió levantar la Champions por primera vez en su historia, cosa que Mbappé no pudo en 7 años.

Noticias relacionadas

El PSG levantando la Champions / EFE

Luis Enrique tenía razón

Al ser preguntado por la salida de Mbappé al Real Madrid cuando se oficializó , el técnico español comentó que ahora podría tener más control sobre el equipo, todo el control y se mostró tranquilo, dejando claro que la marcha del francés no le preocupaba en absoluto, al contrario, parecía considerarlo un punto positivo para su planificación.