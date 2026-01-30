El Cádiz despide al valenciano Fali de manera unilateral con polémica

Fali ya es historia en el Cádiz. A sus 32 años y sin llegar a disputar ningún partido esta campaña, quien fuera canterano de Villarreal, Levante o Barça se encuentra inmerso en un polémico despido que puede traer cola. El aguerrido central ha quedado desvinculado del Cádiz, entidad que ha resuelto la rescisión del contrato de manera unilateral, según informó este viernes el club andaluz.

El valenciano llegó al Cádiz en la temporada 2019-20 para disputar la recta final de Liga en Segunda División y en la campaña siguiente comenzó a ser una pieza importante en la retaguardia de la formación amarilla. Llegó cedido por el Gimnàstic, a quien los andaluces abonaron 250.000 euros para cerrar su fichaje definitivo. Desde entonces han sido 180 los encuentros oficiales en los que ha defendido la elástica amarilla.

En su primera temporada, la del ascenso a Primera División, jugó treinta partidos y anotó su único gol con la camiseta del Cádiz, y en los cursos posteriores disputó 34, 28, 25 y 30 encuentros, hasta perder protagonismo la pasada temporada, en la que actuó como titular en diecinueve partidos. La victoria frente al Almería el 9 de mayo de 2025 fue su último encuentro disputado.

Sin debutar esta temporada

Una lesión en la pretemporada ha impedido que el defensa pudiera debutar en esta campaña, en la que el Cádiz ha resuelto su rescisión de manera unilateral por "criterios profesionales y contractuales", argumenta el club en el comunicado.

Comunicado del Cádiz sobre el despido disciplinario de Fali

El Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. informa que, tras la tramitación del correspondiente expediente disciplinario conforme a lo previsto en el Anexo V del Convenio Colectivo del fútbol profesional, el Consejo de Administración del Club ha acordado en el día de hoy la resolución del contrato laboral de D. Rafael Giménez Jarque mediante despido disciplinario.

La decisión se ha adoptado una vez concluido el procedimiento reglamentario, en el que se han respetado en todo momento los derechos de audiencia y defensa del jugador, y tras el análisis de la documentación técnica, médica y deportiva obrante en el expediente.

El Club desea subrayar que esta resolución responde exclusivamente a criterios profesionales y contractuales, en el marco de las obligaciones propias de la relación laboral especial de los deportistas profesionales. El Cádiz CF agradece a D. Rafael Giménez Jarque los servicios prestados durante su etapa en la entidad y le desea suerte en su futuro personal y profesional.

El Club no realizará más valoraciones sobre este asunto.